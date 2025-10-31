Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ໄຂກອງປະຊຸມສະຫະພັນນັກບັນຊີ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 24

ກອງປະຊຸມກໍ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ, ດ້ວຍວາລະປຶກສາຫາລື 3 ວາງລະ, ສຸມໃສ່ບັນດາເນື້ອໃນມີລັກສະນະຍຸດທະສາດ.
ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ (ພາບ: sav.gov.vn)

ກອງປະຊຸມສະຫະພັນນັກບັນຊີ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 24 (AFA 24) ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ຕຸລາ, ຢູ່ສູນກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດ (ຮ່າໂນ້ຍ) ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ບັນຊີ ແລະ ການເງິນສີຂຽວ - ການກຳນົດທິດອະນາຄົດແບບຍືນຍົງ”. ກອງປະຊຸມໄດ້ເຕົ້າໂຮມບັນດານັກຊ່ຽວຊານ, ການນຳ, ວິສາຫະກິດໃນຂົງເຂດບັນຊີ, ກວດສອບບັນຊີ ແລະ ການເງິນແຖວໜ້າຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

        ພາຍຫຼັງພິທີມອບ - ຮັບຕຳແໜ່ງປະທານສະຫະພັນນັກບັນຊີ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 24 ຈາກ ຫວຽດນາມ (ອາຍຸການ 2024 – 2025) ໃຫ້ແກ່ ອິນໂດເນເຊຍ (ອາຍຸການ 2026 – 2027), ກອງປະຊຸມກໍ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ, ດ້ວຍວາລະປຶກສາຫາລື 3 ວາງລະ, ສຸມໃສ່ບັນດາເນື້ອໃນມີລັກສະນະຍຸດທະສາດ, ຄື: ບັນຊີ ແລະ ບົດລາຍງານແບບຍືນຍົງ - ພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການເງິນສີຂຽວ; ຮູບແບບ ແລະ ສະພາບຕົວຈິງການເງິນສີຂຽວ; ການບຳລຸງສ້າງ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ອະນາຄົດແບບຍືນຍົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ພົບປະກັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ David Lammy

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ພົບປະກັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ David Lammy

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແບ່ງປັນວ່າ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ David Lammy ແມ່ນການນຳຜູ້ທຳອິດຂອງ ອັງກິດ ເຊິ່ງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພົບປະ ພາຍຫຼັງທີ່ 2 ປະເທດຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຮອບດ້ານ.
ອ່ານເພີ່ມ

