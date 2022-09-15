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ຂ່າວສານ

ໄຂກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດຊຸດທີ 77

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ Antonio Guterres ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກສະຫະປະຊາຊາດ ຈົ່ງສາມັກຄີກັນຜ່ານຜ່າສິ່ງທ້າທາຍລວມ, ຈາກການປະທະກັນ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ

ວັນທີ 13 ກັນຍາ, ຢູ່ສຳນັກງານສະຫະປະຊາຊາດ, ທີ່ນິວຢອກ (ອາເມລິກາ), ສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ໄຂກອງປະຊຸມຊຸດທີ 77 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານປະທານຄົນໃໝ່ Csaba Korosi, ຜູ້ຫາກໍ່ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງກ່ອນໜ້ານັ້ນ 1 ວັນ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ Antonio Guterres ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກສະຫະປະຊາຊາດ ຈົ່ງສາມັກຄີ

  ທີ່ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດຊຸດທີ 77 (ພາບ: baoquocte.vn)  

ກັນຜ່ານຜ່າສິ່ງທ້າທາຍລວມ, ຈາກການປະທະກັນ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ຕະຫຼອດຮອດລະບົບການເງິນທົ່ວໂລກຖືກຂາດວັກຂາດຕອນ ສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຖິງບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ພວມພັດທະນາ, ຈາກຄວາມທຸກຍາກ, ຂາດຄວາມສະເໝີພາບ ພາໄປເຖິງການແບ່ງແຍກ ແລະ ຂາດຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈເຊິ່ງ ກັນ ແລະ ກັນ.

ສ່ວນທ່ານປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດຄົນໃໝ່ Csaba Korosi ຢືນຢັນວ່າ ວິທີໜຶ່ງດຽວເພື່ອບັນລຸໄດ້ຜົນງານດີກວ່າແມ່ນຕ້ອງປ່ຽນແປງ ໂດຍຜ່ານບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂຄວາມສາມັກຄີ, ຍືນຍົງ ແລະ ວິທະຍາສາດ. ທ່ານໄດ້ເຕື້ອງເຖິງພື້ນຖານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ນັ້ນແມ່ນໂຄງການດຳເນີນງານ 2030 ກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ… ທ່ານກໍ່ຢ້ຳຄືນທິດທາງການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານໃນຕະຫຼອດອາຍຸການ 1 ປີຂອງທ່ານຈະແມ່ນ: ຊອກຫາມາດຕະການແກ້ໄຂຜ່ານຄວາມສາມັກຄີ, ມີວິທະຍາສາດ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ຈຸດຫຼັກຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດຊຸດທີ 77 ແມ່ນສັບປະດາຂັ້ນສູງຈະດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20 – 26 ກັນຍາ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາປະມຸກລັດ, ຜູ້ນຳໜ້າລັດຖະບານ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ການທູດແຖວໜ້າຂອງບັນດາປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຂດທ່ອງທ່ຽວ ກົ໋ງເຈີ່ຍ ໂອກຸຍໂຮ່ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ງົດງາມ ໃນແຂວງ ລາຍເຈົາ

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ເຂດທ່ອງທ່ຽວ ກົ໋ງເຈີ່ຍ ໂອກຸຍໂຮ່ ຂຶ້ນກັບຕາແສງ ເຊີນບິ່ງ ເມືອງ ຕາເດື່ອງ ແຂວງ ລາຍເຈົາ. ຢູ່ແຫ່ງນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ສວຍງາມຢູ່ແຂວງ ລາຍເຈົາ
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