ຂ່າວສານ
ໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 24 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ
ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 24 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຖືກໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ກໍລະກົດ. ຄາດວ່າ, ທີ່ການເຮັດວຽກເປັນເວລາ 3 ວັນ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຈະປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນ, ຄື: ສະຫຼຸບ, ສຳຫຼວດກວດກາການປະຕິບັດມະຕິຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XIII ກ່ຽວກັບການພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ; ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄົມມະນາຄົມທາງບົກ ແລະ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຄວາມປອດໄພຄົມມະນາຄົມທາງບົກ; ສະຫຼຸບກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 5 ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບການກະກຽມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ພິຈາລະຈາ, ຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິຕໍ່ເລື່ອງຊັບຊ້ອນບັນດາອົງການປົກຄອງຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນຕາແສງ ໄລຍະ 2023 – 2030.
ກໍ່ທີ່ກອງປະຊຸມ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດກໍ່ຮັບຟັງບົດລາຍງານໝາກຜົນເບືອງຕົ້ນການຕິດຕາມຫົວເລື່ອງສະເພາະຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຕິບັດມະຕິກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງໃໝ່ຫຼັກສູດ, ປື້ມຕຳລາຮຽນຂັ້ນສຶກສາສາມັນ; ພິຈາລະນາບົດລາຍງານວຽກງານຄົ້ນຄວ້າຂອງສະພາແຫ່ງຊາດເດືອນ ພຶດສະພາ ແລະ ເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ 2023.
ພາຍຫຼັງບົດກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການສະຫຼຸບ, ສຳຫຼວດກວດກາການປະຕິບັດມະຕິລະຫວ່າງບັນດາອົງການສຳນັກງານກ່ຽວກັບການພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ. ກ່ຽວກັບເນື້ອໃນນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຍາມໃດກໍ່ຕ້ອງມີການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບປະຊາຊົນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນ, ຕ້ອງຮັບຟັງຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກປະຊາຊົນ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະພາແຫ່ງຊາດສະບັບປັບປຸງ ປີ 2020 ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ: ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຕ້ອງມີການພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງເປັນປະຈຳ ເພື່ອຊອກຮູ້ຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ. ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຕ້ອງພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຕາມແຜນງານ ພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ພົບປະກັບຜູ້ມີມີສິດເລືອກຕັ້ງຢູ່ບ່ອນພັກອາໄສ ແລະ ບ່ອນເຮັດວຽກ. ມະຕິ ໃນໄລຍະມາເຖິງກໍ່ຕ້ອງເວົ້າແຈ້ງເນື້ອໃນ, ມີຮູບການຄືແນວໃດ ແລ້ວກໍ່ແນະນຳຢ່າງລະອຽດ.