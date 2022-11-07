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ຂ່າວສານ

ໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 14 ບັນດາຝ່າຍທີ່ເຂົ້າຮ່ວມສົນທະນາ ຣາມຊາກ່ຽວກັບດິນນ້ຳຖ້ວມຢູ່ຈີນ ແລະ ສະວິດ

ຜູ້ຕາງໜ້າທາງຝ່າຍຈີນໃຫ້ຮູ້ວ່າມີຜູ້ແທນຫຼາຍກວ່າ 1.000 ຄົນຈາກບັນດາຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມການລົງນາມສົນນິສັນຍາ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຊິ່ງໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການພັດທະນາໃນອະນາຄົດຂອງສົນທິສັນຍາ
  ເຂດດິນນ້ຳຖ້ວມ  

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 14 ບັນດາຝ່າຍທີ່ເຂົ້າຮ່ວມສົນນິສັນຍາ Ramsar ກ່ຽວກັບດິນນ້ຳຖ້ວມຫຼື COP 14 ຖືກໄຂຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 5 ຫາວັນທີ 13 ພະຈິກ ຕາມຮູບການທາງໄກແລະເຊິ່ງໜ້າ ດ້ວຍສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງຕົ້ນຕໍຢູ່ ອູຫັນເມືອງເອກຂອງແຂວງ ຮູເປ້ ທາງພາກກາງຂອງຈີນແລະມີກອງປະຊຸມຖືກຈັດຂຶ້ນພ້ອມກັນຢູ່ ເຊີແນວປະເທດເຊີວິດ.

ຜູ້ຕາງໜ້າທາງຝ່າຍຈີນໃຫ້ຮູ້ວ່າມີຜູ້ແທນຫຼາຍກວ່າ 1.000 ຄົນຈາກບັນດາຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມການລົງນາມສົນນິສັນຍາ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຊິ່ງໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການພັດທະນາໃນອະນາຄົດຂອງສົນທິສັນຍາ. ໃນບົດກ່າວປາໄສສົ່ງເຖິງວາລະໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານປະເທດຈີນສີຈິ້ນຜິງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມໃນທົ່ວໂລກໃນການປົກປັກຮັກສາເຂດດິນນ້ຳຖ້ວມ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ເນັ້ນໜັກວ່າຄວນຫຼຸດຜ່ອນການແຊກແຊງແລະການກະທົບຈາກການເຄື່ອນໄຫວຂອງມະນຸດ ທີ່ມີຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຊີວະພາບຢູ່ບັນດາເຂດດິນນ້ຳຖ້ວມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວໃຫ້ຕ່າງປະເທດຕ້ອງສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່, ເປັນເຈົ້າການ, ຄົບຊຸດ, ທັນການ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ

ວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວໃຫ້ຕ່າງປະເທດຕ້ອງສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່, ເປັນເຈົ້າການ, ຄົບຊຸດ, ທັນການ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ

ພາຍຫຼັງປຸກລະດົມມາເປັນເວລາ 4 ເດືອນ (ແຕ່ເດືອນເມສາ ຫາ ເດືອນ ສິງຫາ 2022), ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ຮັບ 1.172 ຜົນງານເຂົ້າຮ່ວມການເສັງ
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