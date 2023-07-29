ຂ່າວສານ
ໃນ 7 ເດືອນຂອງປີ 2023, ຫວຽດນາມ ດຶງດູດເງິນລົງທຶນ FDI ຫຼາຍກວ່າ 16 ຕື້ USD
ຕາມຕົວເລກສະຖິຕິຫຼ້າສຸດຈາກກົມລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ໄລ່ຮອດວັນທີ 20 ກໍລະກົດ, ຍອດທຶນຈົດທະບຽນໃໝ່, ທຶນດັດປັບ ແລະ ປະກອບທຶນຊື້ຫຸ້ນ…. ຂອງບັນດານັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດຢູ່ ຫວຽດນາມ ບັນລຸເກືອບ 16,24 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 4,5% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2022.
ໂດຍຄິດໄລ່ຕາມຂົງເຂດ, ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ, ຜະລິດ ນຳໜ້າໃນການດຶງດູດເງິນລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍຍອດເງິນລົງທຶນແມ່ນຫຼາຍກວ່າ 10,93 ຕື້ USD; ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນຂະແໜງ ອະສັງຫາລິມະຊັບ; ຢືນອັນດັບທີ 3 ແມ່ນຂະແໜງການເງິນທະນາຄານ.
ໂດຍຄິດໄລ່ຕາມຄູ່ຮ່ວມມືລົງທຶນ, ໃນ 7 ເດືອນຂອງປີ 2023, ມີ 94 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນທີ່ມີການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ; ໃນນັ້ນ, ສິງກະໂປ ໄດ້ນຳໜ້າດ້ວຍຍອດເງິນລົງທຶນທັງໝົດເກືອບ 3,64 ຕື້ USD. ຖັກຈາກນັ້ນແມ່ນ: ສ.ເກົາຫຼີ, ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ຮົ່ງກົງ (ຈີນ)… ຕາມລຳດັບ.
ກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ລົງທຶນ, ບັນດານັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດໄດ້ລົງທຶນເຂົ້າ 52/61 ແຂວງ, ນະຄອນ. ໃນນັ້ນ, ນຳໜ້າແມ່ນນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ ຢືນອັນດັບທີ 2, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຢືນອັນດັບທີ 3.