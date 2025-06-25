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ຂ່າວສານ

ໂຮງ​ຮຽນ​ສອງ​ພາ​ສາ ລາວ - ຫວຽດ​ນາມ ຫງວຽນ​ຢູ ປິດ​ສົກ​ຮຽນ 2024 – 2025

ວັນທີ 23 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ລາວ, ໂຮງຮຽນສອງພາສາ ລາວ - ຫວຽດ ຫງວນຢູ ໄດ້ຈັດພິທີປິດສົກຮຽນ 2024 – 2025.
ລາຍການສະແດງສິລະປະໃນພິທີປິດສົກຮຽນ

ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນພິທີ, ທ່ານນາງ ສີວັນເຮືອງ ເພັງຄຳໄມ ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ສົກຮຽນ 2024 – 2025 ທັງຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນຂອງໂຮງຮຽນສອງພາສາລາວ - ຫວຽດ ຫງວຽນຢູ ບັນລຸໄດ້ບັນດາຜົນງານທີ່ໜ້າຊື່ນຊົມໃນການຮ່ຳຮຽນ ກໍຄືບັນດາການເຄື່ອນໄຫວອື່ນ, ເຊັ່ນ: ປະຕິບັດສຳເລັດເປົ້າໝາຍສົກຮຽນ 2024 – 2025 ດ້ວຍອັດຕານັກຮຽນເກັ່ງບັນລຸ 16,94%; ຖັນແຖວນັກຮຽນເກັ່ງຂອງໂຮງຮຽນ ຍາມໃດກໍບັນລຸໄດ້ລາງວັນສູງໃນການເສັງຄັ້ງຕ່າງໆ.

        ນອກຈາກບັນດາກິດຈະກຳແຂ່ງຂັນການຮຽນການສອນແລ້ວ, ໂຮງຮຽນຍັງ ຕັ້ງໜ້າລະດົມກຳລັງໃຈ, ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ບັນດານັກຮຽນເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການຂອງປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ ລາວ, ເຊັ່ນ: ເຂົ້າຮ່ວມການສະແດງສິລະປະວັນນະຄະດີໃນເຫດການຕ່າງໆ ໂດຍສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ຈັດຂຶ້ນ, ການເຄື່ອນໄຫວກຸສົນຊ່ວຍເຫຼືອພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ, ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນ, ທະຫານຢູ່ໝູ່ເກາະ ເຈື່ອງຊາ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນັກ​ຮຽນ​ຮູ້ ຈີນ: ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ສຳ​ຄັນ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ​ໃຫ້​ແກ່​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໂລກ (WEF) ທຽນ​ຊີນ

ນັກ​ຮຽນ​ຮູ້ ຈີນ: “ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ສຳ​ຄັນ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ​ໃຫ້​ແກ່​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໂລກ (WEF) ທຽນ​ຊີນ”

ໂດຍເປັນພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວໃນ ອາຊຽນ, ຫວຽດນາມ ສາມາດມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງສຳຄັນໃຫ້ແກ່ເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (WEF) ທຽນຊີນ ໃນຫຼາຍແງ່ມູມ”.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


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