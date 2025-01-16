ຂ່າວສານ
ໂອກາດຮ່ວມມື ລັດເຊຍ - ຫວຽດນາມ ໃນການກໍ່ສ້າງໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ
ວັນທີ 14 ມັງກອນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ມົດສະກູ, ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ Sergei Lavrov ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວການຕ່າງປະເທດຂອງ ລັດເຊຍ ໃນປີ 2024.
ເມື່ອຕອບຄຳຖາມຂອງນັກຂ່າວ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບບັນດາຄວາມຫວັງອັນຕັ້ງໜ້າພາຍຫຼັງການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Mikhail Vladimirovich Mishustin ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ, ພິເສດແມ່ນຄວາມສາມາດຮ່ວມມືໃນການກໍ່ສ້າງໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ, ທ່ານ Sergei Lavrov ຖືວ່າ, ຖ້າຫາກ 2 ຝ່າຍເຫັນດີກ່ຽວກັບໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ນີ້ຈະແມ່ນໝາກຜົນຕັ້ງໜ້າຕົ້ນຕໍຂອງການຢ້ຽມຢາມ. ການພົວພັນ 2 ຝ່າຍຈະມີໂຄງການຮ່ວມຕື່ມອີກ, ນອກຈາກໂຄງການຫັນເປັນທັນສະໄໝ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງສູນເຂດຮ້ອນ ຫວຽດນາມ, ບັນດາບໍລິສັດຮ່ວມສຳພັນນ້ຳມັນອາຍແກັດ, ຄື: Rusviet, Vietsovpetro, Soviet Petro ທີ່ພວມເຄື່ອນໄຫວເປັນຢ່າງດີຢູ່ທັງ 2 ຜືນແຜ່ນດິນຂອງ 2 ປະເທດ ແລະ ພະລັງງານນິວເຄຼຍແມ່ນຂົງເຂດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫວັງ.
ທ່ານກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ລັດເຊຍ ຕີລາຄາສູງເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວຈະຈັດສະຖານທີ່ດຳເນີນການເຈລະຈາປອດໄພໃຫ້ແກ່ ລັດເຊຍ ແລະ ບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມມື, ໃນນັ້ນ, ລວມທັງບັນຫາແກ້ໄຂວິກິດການ ຢູແກຼນ.