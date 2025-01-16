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ຂ່າວສານ

ໂອກາດຮ່ວມມື ລັດເຊຍ - ຫວຽດນາມ ໃນການກໍ່ສ້າງໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ

ຖ້າຫາກ 2 ຝ່າຍເຫັນດີກ່ຽວກັບໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ນີ້ຈະແມ່ນໝາກຜົນຕັ້ງໜ້າຕົ້ນຕໍຂອງການຢ້ຽມຢາມ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ Sergei Lavrov (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 14 ມັງກອນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ມົດສະກູ, ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ Sergei Lavrov ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວການຕ່າງປະເທດຂອງ ລັດເຊຍ ໃນປີ 2024.

ເມື່ອຕອບຄຳຖາມຂອງນັກຂ່າວ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບບັນດາຄວາມຫວັງອັນຕັ້ງໜ້າພາຍຫຼັງການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Mikhail Vladimirovich Mishustin ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ, ພິເສດແມ່ນຄວາມສາມາດຮ່ວມມືໃນການກໍ່ສ້າງໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ, ທ່ານ Sergei Lavrov ຖືວ່າ, ຖ້າຫາກ 2 ຝ່າຍເຫັນດີກ່ຽວກັບໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ນີ້ຈະແມ່ນໝາກຜົນຕັ້ງໜ້າຕົ້ນຕໍຂອງການຢ້ຽມຢາມ. ການພົວພັນ 2 ຝ່າຍຈະມີໂຄງການຮ່ວມຕື່ມອີກ, ນອກຈາກໂຄງການຫັນເປັນທັນສະໄໝ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງສູນເຂດຮ້ອນ ຫວຽດນາມ, ບັນດາບໍລິສັດຮ່ວມສຳພັນນ້ຳມັນອາຍແກັດ, ຄື: Rusviet, Vietsovpetro, Soviet Petro ທີ່ພວມເຄື່ອນໄຫວເປັນຢ່າງດີຢູ່ທັງ 2 ຜືນແຜ່ນດິນຂອງ 2 ປະເທດ ແລະ ພະລັງງານນິວເຄຼຍແມ່ນຂົງເຂດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫວັງ.

ທ່ານກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ລັດເຊຍ ຕີລາຄາສູງເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວຈະຈັດສະຖານທີ່ດຳເນີນການເຈລະຈາປອດໄພໃຫ້ແກ່ ລັດເຊຍ ແລະ ບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມມື, ໃນນັ້ນ, ລວມທັງບັນຫາແກ້ໄຂວິກິດການ ຢູແກຼນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ບໍ່​ພ​ຽງ​ແຕ່​ໂອ​ກາດ ຫາກ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ບໍ່​ພ​ຽງ​ແຕ່​ໂອ​ກາດ ຫາກ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ

ວັນທີ 15 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດເວທີປາໄສແຫ່ງຊາດປະຈຳປີ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ VI ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເປັນເຈົ້າຂອງເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ, ເປັນເຈົ້າຂອງວິວັດທະນາການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ”.
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