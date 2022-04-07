ຂ່າວສານ
ໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ມີການຜັນແປທີ່ສັບສົນຢູ່ບາງປະເທດ
ທົ່ວໂລກກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ກວ່າ 493,7 ລ້ານຄົນ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດກວ່າ 6,18 ລ້ານຄົນ.
(ພາບປະກອບ: Yonhap/ TTXVN)
ຕາມເວັບໄຊສະຖິຕິ worldometers.info ແລ້ວ, ໄລ່ຮອດຕອນຄ່ຳວັນທີ 05 ເມສາ, ທົ່ວໂລກກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ກວ່າ 493,7 ລ້ານຄົນ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດກວ່າ 6,18 ລ້ານຄົນ.
ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໄວລາຍຣັດໃໝ່ຢູ່ລັດ ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຄືນໃໝ່ ຍ້ອນການແຜ່ລະບາດຂອງແຊງ BA.2 ຂອງສາຍພັນ Omicron.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັດລາຍໃໝ່ຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ໃນວັນທີ 05 ເມສາ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຄືນໃໝ່ຢ່າງແຮງເມື່ອທຽບໃສກ່ອນນັ້ນໜຶ່ງວັນ. ລະອຽດແມ່ນ, ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັດລາຍໃໝ່ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 266.135 ຄົນ, ສູງກວ່າທົບ 2 ເທົ່າທຽບໃສ່ເມື່ອກ່ອນນັ້ນໜຶ່ງວັນ.
ສ່ວນຢູ່ ໄທ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກຂັ້ນສູງຂອງປະເທດນີ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ໄທ ໄດ້ກວດພົບຜູ້ຂົນສົ່ງເຄື່ອງທີ່ສົງໄສຕິດສາຍພັນໃໝ່ຂອງໄວຣັດ SARS-CoV-2 ທີ່ບໍ່ເຄີຍກວດພົບຢູ່ ໄທ ມາກ່ອນ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)