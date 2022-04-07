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ຂ່າວສານ

ໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ມີການຜັນແປທີ່ສັບສົນຢູ່ບາງປະເທດ

ທົ່ວໂລກກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ກວ່າ 493,7 ລ້ານຄົນ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດກວ່າ 6,18 ລ້ານຄົນ.

ທົ່ວໂລກກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ກວ່າ 493,7 ລ້ານຄົນ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດກວ່າ 6,18 ລ້ານຄົນ.

    

(ພາບປະກອບ: Yonhap/ TTXVN)

ຕາມເວັບໄຊສະຖິຕິ worldometers.info ແລ້ວ, ໄລ່ຮອດຕອນຄ່ຳວັນທີ 05 ເມສາ, ທົ່ວໂລກກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ກວ່າ 493,7 ລ້ານຄົນ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດກວ່າ 6,18 ລ້ານຄົນ.

        ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໄວລາຍຣັດໃໝ່ຢູ່ລັດ ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຄືນໃໝ່ ຍ້ອນການແຜ່ລະບາດຂອງແຊງ BA.2 ຂອງສາຍພັນ Omicron.

        ໃນຂະນະນັ້ນ, ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັດລາຍໃໝ່ຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ໃນວັນທີ 05 ເມສາ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຄືນໃໝ່ຢ່າງແຮງເມື່ອທຽບໃສກ່ອນນັ້ນໜຶ່ງວັນ. ລະອຽດແມ່ນ, ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັດລາຍໃໝ່ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 266.135 ຄົນ, ສູງກວ່າທົບ 2 ເທົ່າທຽບໃສ່ເມື່ອກ່ອນນັ້ນໜຶ່ງວັນ.

        ສ່ວນຢູ່ ໄທ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກຂັ້ນສູງຂອງປະເທດນີ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ໄທ ໄດ້ກວດພົບຜູ້ຂົນສົ່ງເຄື່ອງທີ່ສົງໄສຕິດສາຍພັນໃໝ່ຂອງໄວຣັດ SARS-CoV-2 ທີ່ບໍ່ເຄີຍກວດພົບຢູ່ ໄທ ມາກ່ອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລາ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ ອັງ​ກິດ ຊົມ​ເຊີຍ ຫວຽດ​ນາມ ທີ່​ດັດ​ປັບ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຢ່າງ​ທັນ​ການ​ເພື່ອ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ ຢູ່ COP26 ໃຫ້​ປະ​ກົດ​ຜົນ​ເປັນ​ຈິງ

ລາ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ ອັງ​ກິດ ຊົມ​ເຊີຍ ຫວຽດ​ນາມ ທີ່​ດັດ​ປັບ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຢ່າງ​ທັນ​ການ​ເພື່ອ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ ຢູ່ COP26 ໃຫ້​ປະ​ກົດ​ຜົນ​ເປັນ​ຈິງ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ສະແດງຊົມເຊີຍຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີຂອງບັນດາປະເທດພັດທະນາ, ໃນນັ້ນ ມີລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ, ເພື່ອໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນການສ້າງກອບນິຕິກຳ, ເຕັກໂນໂລຢີເຕັກນິກ, ປະສົບການ ແລະ ທຶນຮອນທີ່ຈຳເປັນເພື່ອພັດທະນາພະລັງງານຜະລິດຄືນໃໝ່ ແນໃສ່ປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນກອງປະຊຸມ COP26.
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