ຂ່າວສານ
ໂທລະເລກ, ຈົດໝາຍອວຍພອນວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 79 ປີ
ໃນໂທລະເລກສົ່ງເຖິງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ Joko Widodo, ໄດ້ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການພົວພັນ ລະຫວ່າງ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ຫວຽດນາມ ຈະໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ໃຫ້ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່.
ເຈົ້າຊີວິດ ຍີ່ປຸ່ນ Naruhito ກໍໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກອວຍພອນເຖິງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ.
ພະມະຫາກະສັດ ມາເລເຊຍ Al – Sultan Ibrahim Ibni Ahmarhum Sultan Iskandar ແລະ ພະມະຫາເຫສີ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍອວຍພອນເຖິງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ; ປະທານສະພາຕ່ຳ ມາເລເຊຍ Johari bin Abdul ກໍໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍເຖິງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ. ການນຳຂັ້ນສູງ ມາເລເຊຍ ສະແດງຄວາມປະຕິຊົມຊື່ນ ຕໍ່ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ມາເລເຊຍ ທີ່ນັບມື້ນັບພັດທະນາ ແລະ ໄດ້ຮັບການເປີດກວ້າງໃນຫຼາຍຂົງເຂດ; ເປັນການພິສູດໃຫ້ເຫັນການພົວພັນອັນສະໜິດແໜ້ນໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 50 ກວ່າປີຜ່ານມາ ລະຫວ່າງການນຳ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ; ພ້ອມທັງເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຈະບັນລຸໄດ້ຫຼາຍໝາກຜົນທີ່ແທດຈິງກວ່າອີກ.
ໃນຈົດໝາຍຝາກເຖິງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ຜູ້ວ່າການ ອົດສະຕາລີ Samantha Mostyn, ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ ແມ່ນສອງປະເທດເພື່ອນມິດທີ່ໃກ້ຊິດສະໜິດສະໜົມ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ອົດສະຕາລີ - ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາ.