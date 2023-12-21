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ຂ່າວສານ

ໂທລະເລກຢື້ຢາມຖາມຂ່າວເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ ຈີນ

ການນຳ ຫວຽດນາມ ສົ່ງໂທລະເລກຢື້ຢາມຖາມຂ່າວມາຍັງ ການນຳ ຈີນ
ເຫດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ມີຄວາມແຮງ 6,2 ຣິກເຕີ, ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ (ພາບ: TTXVN)
ໂດຍໄດ້ຮັບຂ່າວວ່າ, ວັນທີ 18 ທັນວາ, ຢູ່ເມືອງ ຈີຊືຊານ, ແຂວງ ການຊູ, ປະເທດຈີນ, ເກີດເຫດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ມີຄວາມແຮງ 6,2 ຣິກເຕີ, ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງທັງດ້ານຊີວິດອິນຊີ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ, ວັນທີ 19 ທັນວາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ແລະ ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກຢື້ຢາມຖາມຂ່າວມາຍັງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ສປ. ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ; ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກຢື້ຢາມຖາມຂ່າວມາຍັງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼີສຽງ; ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກຢື້ຢາມຖາມຂ່າວມາຍັງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຈາວເລືອຈີ. ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ກໍ່ໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກຢື້ຢາມຖາມຂ່າວມາຍັງທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວາງອີ ເຊັ່ນດຽວກັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ເຢຍ​ລະ​ມັນ ສົນ​ໃຈ​ເຖິງດ້ານ​ພະ​ລັງ​ງານ, ກະ​ສິ​ກຳ ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ

ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ເຢຍ​ລະ​ມັນ ສົນ​ໃຈ​ເຖິງດ້ານ​ພະ​ລັງ​ງານ, ກະ​ສິ​ກຳ ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ

ໄລ່ຮອດເດືອນ ຕຸລາ ປີ 2023, ຈຳນວນໂຄງການ FDI ຂອງ ເຢຍລະມັນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ມີທັງໝົດ 459 ໂຄງການ, ລວມມູນຄ່າ 2,5 ຕື້ USD.
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