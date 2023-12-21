ຂ່າວສານ ໂທລະເລກຢື້ຢາມຖາມຂ່າວເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ ຈີນ 21/12/2023 ການນຳ ຫວຽດນາມ ສົ່ງໂທລະເລກຢື້ຢາມຖາມຂ່າວມາຍັງ ການນຳ ຈີນ ເຫດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ມີຄວາມແຮງ 6,2 ຣິກເຕີ, ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ (ພາບ: TTXVN)ໂດຍໄດ້ຮັບຂ່າວວ່າ, ວັນທີ 18 ທັນວາ, ຢູ່ເມືອງ ຈີຊືຊານ, ແຂວງ ການຊູ, ປະເທດຈີນ, ເກີດເຫດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ມີຄວາມແຮງ 6,2 ຣິກເຕີ, ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງທັງດ້ານຊີວິດອິນຊີ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ, ວັນທີ 19 ທັນວາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ແລະ ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກຢື້ຢາມຖາມຂ່າວມາຍັງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ສປ. ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ; ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກຢື້ຢາມຖາມຂ່າວມາຍັງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼີສຽງ; ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກຢື້ຢາມຖາມຂ່າວມາຍັງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຈາວເລືອຈີ. ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ກໍ່ໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກຢື້ຢາມຖາມຂ່າວມາຍັງທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວາງອີ ເຊັ່ນດຽວກັນ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)