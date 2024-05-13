ຂ່າວສານ
ໂຄສະນາ, ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າທຳມະຊາດຂອງ ລັງໂກ - ອ່າວງາມທີ່ສຸດໃນໂລກ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານ ຫງວຽນແທງບິ່ງ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງເທື່ອທຽນເຫວ້ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ 15 ປີຜ່ານມາ, ລັງໂກ ໄດ້ມີການພັດທະນາຢ່າງກະໂດດຂັ້ນ ເມື່ອດຶງດູດໄດ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ; ກາຍເປັນຈຸດນັດພົບທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ຈາກບັນດານັກລົງທຶນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ, ການບໍລິການທັງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ, ມີຫຼາຍໂຄງການທີ່ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້ ແລະ ພວມໄດ້ຮັບການດຳເນີນກໍ່ສ້າງ. ປັດຈຸບັນ, ແຂວງເທື່ອທຽນເຫວ້ ພວມສຸມໃສ່ລົງທຶນພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ບົນເນື້ອໃນຈິດໃຈສືບຕໍ່ປົກປັກຮັກສາບັນດາຄຸນຄ່າຂອງທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທະເລ ລັງໂກ, ສົມທົບກັບການລົງທຶນພັດທະນາ, ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າອ່າວ ລັງໂກ ທີ່ສວມງາມ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງ.
ບັນດາກິດຈະກຳສະເຫຼີມສະຫຼອງ 15 ປີແຫ່ງວັນລັງໂກ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງແມ່ນມໍລະດົກວັດທະນະທຳໂລກນັ້ນ ໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 10 – 12 ພຶດສະພາ, ດ້ວຍຫຼາຍເຫດການທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍສີສັນວັດທະນະທຳເຂດພາກ, ເຊັ່ນ: ລາຍການສະແດງສິລະປະ, ການສະແດງໂດດຈ້ອງເວີ່ນເວຫາ, ລອຍກະໂທງ, ຊ່ວງເຮືອ SUP...