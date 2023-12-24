ຂ່າວສານ
ໂຄສະນາວັດທະນະທຳ ແລະ ອາຫານການກິນ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ອາກຊັງຕິນ
ວັນທີ 22 ທັນວາ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາກຊັງຕິນ ໄດ້ຈັດການເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາ ວັດທະນະທຳ ແລະ ອາຫານການກິນ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຮ້ານອາຫານ Green Bamboo ນະຄອນຫຼວງ Buenos Aires, ເພື່ອອັດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ອາກຊັງຕິນ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານ ເຢືອງກວັກແທັງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາກຊັງຕິນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ປີນີ້ ແມ່ນປີບານພັບ ໃນການພົວພັນຮ່ວມມື, ສາມັກຄີ ແລະ ມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ອາກຊັງຕິນ, ເມື່ອສອງປະເທດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ (25/10/1973 - 25/10/2023) ແລະ 13 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ (2010 - 2023). ມີຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການເມືອງ ທີ່ມີຄວາມໝາຍ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນຫຼາຍຮູບແບບ, ພິເສດແມ່ນການຢ້ຽມຢາມອາກຊັງຕິນ ຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໃນເດືອນເມສາ ປີ 2023. ການທູດວັດທະນະທຳ ແມ່ນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ນຳບັນດາຊົນຊາດຫຍັບເຂົ້າໃກ້ກັນກ່ວາ, ໃນນັ້ນ ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ອາຫານການກິນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບຈາກເພື່ອນມິດ ອາກຊັງຕິນ ພິເສດແມ່ນ ຢໍ່ຈືນ.
ໃນໂອກາດນີ້, ເພື່ອນມິດ ອາກຊັງຕິນ ມີໂອກາດຮັບປະທານອາຫານ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ຮ້ານອາຫານ Green Bamboo, ເຊິ່ງແມ່ນສະຖານທີ່ລຶ້ງເຄີຍ ໃນໄລຍະ 24 ປີຜ່ານມາ ຂອງຊາວ ອາກຊັງຕິນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີມັກກິນ ອາຫານຫວຽດ.