ຂ່າວສານ
ແມ່ຍິງຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍເຊື່ອມໂຍງ, ຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ
ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວແທດຈິງຕອບສະໜອງປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ ແລະ ປີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ, ກຳປູເຈຍ - ຫວຽດນາມ 2022. ກ່າວຄຳເຫັນໄຂເວທີປາໄສ, ທ່ານນາງ ຮ່າທິງາ ຫົວໜ້າສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:
ຢູ່ເວທີປາໄສມື້ນີ້, ພວກເຮົາສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນບົດບາດຕັ້ງໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງແມ່ຍິງ ກ່ຽວກັບວິວັດການມຸ່ງໄປເຖິງການພັດທະນາສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງລະດັບຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ. ສ່ວນຝ່າຍສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັດສິນໃຈ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະສືບຕໍ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ, ຂໍ້ລິເລີ່ມເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ຍິງໃນວິວັດການນີ້.
ຢູ່ເວທີປາໄສນີ້, ຜູ້ແທນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ, ລາວ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານສາກົນ ໄດ້ແບ່ງປັນກ່ຽວກັບບັນດາໂຄງການ, ຂໍ້ລິເລີ່ມແຫ່ງຊາດ ແລະ ພາກພື້ນ ໃນການຜະລິດກະສິກຳປອດສານພິດ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ຟື້ນຟູເສດຖະກິດພາຍຫຼັງໂຄວິດ - 19 ແລະ ຮັບປະກັນການໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບປົກກະຕິໃໝ່, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ ເພື່ອການພັດທະນາສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.