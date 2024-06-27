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ຂ່າວສານ

ແບ່ງ​ປັນ​ບົດ​ຮຽນ​ປະ​ສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ​ ແລະ ຈີນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ບຽນບາຈາສີ ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການຊົນເຜົ່າແຫ່ງລັດ ຈີນ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ຕ້ອນຮັບທ່ານ ບຽນບາຈາສີ ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການຊົນເຜົ່າແຫ່ງລັດ ຈີນ (ພາບ: VGP)

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງວຽກງານຊົນເຜົ່າ, ຄະນະກຳມະການຊົນເຜົ່າແຫ່ງລັດ ຈີນ ແລະ ຄະນະກຳມະການຊົນເຜົ່າ ຂອງ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງສົມທົບກັບຈັດການພົບປະແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ປະສົບການໃຫ້ເປັນປະຈຳກວ່າ ກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາ ເຊິ່ງຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ, ເຊັ່ນ: ສ້າງນະໂຍບາຍ, ລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງເບິ່ງແຍງດູແລໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ… ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍສະເໜີໃຫ້ຄະນະກຳມະການຊົນບັນດາເຜົ່າສອງປະເທດ ຊຸກຍູ້ບັນດາການພົບປະແລກປ່ຽນຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍຢູ່ເຂດຊາຍແດນສອງປະເທດ.

        ສ່ວນທ່ານຮອງປະທານຄະນະກຳມະການຊົນເຜົ່າແຫ່ງລັດ ຈີນ ບຽນບາຈາສີ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະມານະພະຍາຍາມຫັນການພົວພັນຮ່ວມມືກ່ຽວກັບວຽກງານຊົນເຜົ່າລະຫວ່າງສອງຄະນະກຳມະການຊົນເຜົ່າຂອງສອງປະເທດເປັນລະອຽດ, ໃນນັ້ນ ມີເລື່ອງຫັນບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືກ່ຽວກັບວຽກງານຊົນເຜົ່າ ທີ່ໄດ້ລົງນາມໃນເດືອນທັນວາ ປີ 2023 ໃຫ້ເປັນລະອຽດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ ວ້າງ​ຄູ​ໜິງ ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ປຶກ​ສາການ​ມືອງ ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ ວ້າງ​ຄູ​ໜິງ ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ປຶກ​ສາການ​ມືອງ ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ໃນຂອບເຂດການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ບັນດາຜູ້ນຳພາຄັ້ງທີ 15 ຂອງເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (WEF) ຢູ່ຕະຫຼຽນ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ຈີນ (25 – 27 ມິຖຸນາ), ວັນທີ 26 ມິຖຸນາ, ຢູ່ປັກກິິ່ງ, ຈີນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການພົບປະກັບທ່ານວ້າງຄູໜິງ ປະທານສະພາປຶກສາການເມືອງ ປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດ.
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