ຂ່າວສານ
ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການໃນການສ້າງນະໂຍບາຍຊົນເຜົ່າລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງວຽກງານຊົນເຜົ່າ, ຄະນະກຳມະການຊົນເຜົ່າແຫ່ງລັດ ຈີນ ແລະ ຄະນະກຳມະການຊົນເຜົ່າ ຂອງ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງສົມທົບກັບຈັດການພົບປະແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ປະສົບການໃຫ້ເປັນປະຈຳກວ່າ ກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາ ເຊິ່ງຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ, ເຊັ່ນ: ສ້າງນະໂຍບາຍ, ລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງເບິ່ງແຍງດູແລໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ… ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍສະເໜີໃຫ້ຄະນະກຳມະການຊົນບັນດາເຜົ່າສອງປະເທດ ຊຸກຍູ້ບັນດາການພົບປະແລກປ່ຽນຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍຢູ່ເຂດຊາຍແດນສອງປະເທດ.
ສ່ວນທ່ານຮອງປະທານຄະນະກຳມະການຊົນເຜົ່າແຫ່ງລັດ ຈີນ ບຽນບາຈາສີ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະມານະພະຍາຍາມຫັນການພົວພັນຮ່ວມມືກ່ຽວກັບວຽກງານຊົນເຜົ່າລະຫວ່າງສອງຄະນະກຳມະການຊົນເຜົ່າຂອງສອງປະເທດເປັນລະອຽດ, ໃນນັ້ນ ມີເລື່ອງຫັນບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືກ່ຽວກັບວຽກງານຊົນເຜົ່າ ທີ່ໄດ້ລົງນາມໃນເດືອນທັນວາ ປີ 2023 ໃຫ້ເປັນລະອຽດ.