ແນະນຳພາບພົດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ງານວາງສະແດງການຄ້າສາກົນແຖວໜ້າເຂດ Balkan
ໃນຂອບເຂດງານວາງສະແດງການຄ້າສາກົນ Thessaloniki (TIF) ຄັ້ງທີ 89 ພວມດຳເນີນຢູ່ນະຄອນ Thessaloniki, ເກຼັກ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ເກຼັກ ໄດ້ສ້າງມູມ ຫວຽດນາມ ເພື່ອແນໃສ່ແນະນຳໂຄສະນາພາບພົດຂອງ ຫວຽດນາມ ໄປເຖິງປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ເກຼັກ, ເຂດ Balkan ແລະ ໂລກ.
ມູມ ຫວຽດນາມ ລວມມີຮ້ານວາງສະແດງຂອງ ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ແລະ ວິສາຫະກິດ 3 ແຫ່ງຂອງ ຫວຽດນາມ, ແນະນຳສິນຄ້າຫຼາຍປະເພດ ຈາກບັນດາເຍື່ອງອາຫານພື້ນເມືອງ, ຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ຕະຫຼອດຮອດບັນດາປະເພດສິນຄ້າຄື ດອກໄມ້ອົບແຫ້ງ, ເຄື່ອງແຫ້ງ, ຊາ, ກາເຟ… ພິເສດ, ຮ້ານວາງສະແດງສີສັນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງແຂກທ່ຽວຊົມໃນງານຕະຫຼາດນັດ.
ໃນໂອກາດນີ້, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອີຢິບ ໄດ້ຈັດການແນະນຳ, ເຊື່ອມຕໍ່ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງກັບຄູ່ຮ່ວມມືເກຼັກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໝວດສິນຄ້າໝາກໄມ້ອົບແຫ້ງ, ການສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຕະຫຼາດແຮງງານ.