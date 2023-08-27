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ຂ່າວສານ

ແຂວງ ແທັງຮ໋ວາ ເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວກັບ 6 ແຂວງ, ນະຄອນທາງທິດຕາເວັນອອກພາກໃຕ້

ແຂວງ ແທງຮ໋ວາ ມີແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທ່ອງທ່ຽວທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ພິເສດ, ມີຄຸນຄ່າລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ.
ທີ່ກອງປະຊຸມເຊື່ອມຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ແທງຮ໋ວາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຊື່ອມຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວກັບນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ 5 ແຂວງທາງທິດຕາເວັນອອກພາກໃຕ້, ລວມມີ: ໄຕນິງ, ບິ່ງເຢືອງ, ບິ່ງເຟືອກ, ດົ່ງນາຍ, ບ່າເຣ້ຍ - ວູງເຕົ່າ.      

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ຫງວຽນວັນທີ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການຄະນະກຳມະນານປະຊາຊົນແຂວງ ແທງຮ໋ວາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ແຂວງ ແທງຮ໋ວາ ມີແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທ່ອງທ່ຽວທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ພິເສດ, ມີຄຸນຄ່າລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ. ພົ້ນເດັ່ນຄື: ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດ ແທງຍ່າໂຮ່ ເຊິ່ງອົງການສຶກສາ ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳສປຊ (UNESCO) ເຊີດຊູວ່າແມ່ນມໍລະດົກວັດທະນະທຳໂລກ, ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານແຫ່ງຊາດພິເສດ ລາມກິມ.    

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ສະມາຄົມທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ແທງຮ໋ວາ ພ້ອມກັບສະມາຄົມທ່ອງທ່ຽວນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ບັນດາແຂວງທາງທິດຕາເວັນອອກພາກໃຕ້ ໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳຮ່ວມມືພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ. ປີ 2023 ນີ້, ແຂວງ ແທງຮ໋ວາ ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ 12 ລ້ານເທື່ອຄົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າງພື້ນຖານການທູດ ຫວຽດນາມ ນຳໜ້າ, ຮອບດ້ານ, ທັນສະໄໝ, ຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດ

ສ້າງພື້ນຖານການທູດ ຫວຽດນາມ ນຳໜ້າ, ຮອບດ້ານ, ທັນສະໄໝ, ຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດ

ໃນສະພາບການໃໝ່, ໜ້າທີ່ສ້າງພື້ນຖານການທູດນຳໜ້າ, ຮອບດ້ານ, ທັນສະໄໝ, ຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດ ໃນພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ ຍິ່ງຮີບດ່ວນກວ່າເວລາໃດໝົດ.
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