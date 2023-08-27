ຂ່າວສານ
ແຂວງ ແທັງຮ໋ວາ ເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວກັບ 6 ແຂວງ, ນະຄອນທາງທິດຕາເວັນອອກພາກໃຕ້
ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ແທງຮ໋ວາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຊື່ອມຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວກັບນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ 5 ແຂວງທາງທິດຕາເວັນອອກພາກໃຕ້, ລວມມີ: ໄຕນິງ, ບິ່ງເຢືອງ, ບິ່ງເຟືອກ, ດົ່ງນາຍ, ບ່າເຣ້ຍ - ວູງເຕົ່າ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ຫງວຽນວັນທີ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການຄະນະກຳມະນານປະຊາຊົນແຂວງ ແທງຮ໋ວາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ແຂວງ ແທງຮ໋ວາ ມີແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທ່ອງທ່ຽວທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ພິເສດ, ມີຄຸນຄ່າລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ. ພົ້ນເດັ່ນຄື: ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດ ແທງຍ່າໂຮ່ ເຊິ່ງອົງການສຶກສາ ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳສປຊ (UNESCO) ເຊີດຊູວ່າແມ່ນມໍລະດົກວັດທະນະທຳໂລກ, ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານແຫ່ງຊາດພິເສດ ລາມກິມ.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ສະມາຄົມທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ແທງຮ໋ວາ ພ້ອມກັບສະມາຄົມທ່ອງທ່ຽວນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ບັນດາແຂວງທາງທິດຕາເວັນອອກພາກໃຕ້ ໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳຮ່ວມມືພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ. ປີ 2023 ນີ້, ແຂວງ ແທງຮ໋ວາ ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ 12 ລ້ານເທື່ອຄົນ.