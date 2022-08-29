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ຂ່າວສານ

ແຂວງ ເຊີນລາ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບບັນດາແຂວງທາງພາກເໜືອຂອງລາວ

ເນື່ອງໃນໂອກາດບັນດາຄະນະມາເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ...
  ການເຮັດວຽກກັບແຂວງ ຫົວພັນ (ພາບ: ໜັງສືພິມເຊີນລາ)  

ວັນທີ 27 ສິງຫາ, ຢູ່ແຂວງ ເຊີນລາ, ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງແຂວງ ໄດ້ເຈລະຈາກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງບາງແຂວງທາງພາກເໜືອຂອງລາວ (ເຊິ່ງລວມມີ: ບໍ່ແກ້ວ, ຫຼວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອຸດົມໄຊ), ເນື່ອງໃນໂອກາດບັນດາຄະນະມາເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ (5/9/1962 – 5/9/2022), 45 ປິແຫ່ງວັນເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືຫວຽດນາມ - ລາວ ( 1977 – 2022).

ທີ່ບັນດາການເຈລະຈາ, ສອງຝ່າຍໄດ້ປຶກສາຫາລື, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ, ລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ແຂວງ ເຊີນລາ ແລະ ບາງແຂວງທາງພາກເໜືອລາວ ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນໃນວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ເຖິງພະນັກງານ, ນັກຮົບ ແລະ ປະຊາຊົນແຕ່ລະປະເທດ ກ່ຽວກັບມູນເຊື້ອສາມັກຄີມິດຕະພາບແບບພິເສດ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ເວົ້າລວມ, ແຂວງ ເຊີນລາ ແລະແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ, ຫຼວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອຸດົມໄຊ ເວົ້າສະເພາະ; ຮັກສາແລກປ່ຽນບັນດາຄະນະປະຕິບັດງານໄປຢ້ຽມຢາມມິດຕະພາບ, ເຮັດວຽກ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນທຸກຂົງເຂດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ແຂວງ ດົ່ງທາບຮ່ວມມືເລິດເຊິ່ງ, ກ້ວາງຂວາງໃນຫຼາຍຂົງເຂດກັບແຂວງ ຈຳປາສັກ

ແຂວງ ດົ່ງທາບຮ່ວມມືເລິດເຊິ່ງ, ກ້ວາງຂວາງໃນຫຼາຍຂົງເຂດກັບແຂວງ ຈຳປາສັກ

ດ້ວຍບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງ ແລະ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ດົ່ງທາບ ຈະສືບຕໍ່ບຸລິມະສິດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກທີ່ສຸດ ເພື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດສອງແຂວງ ອາດຈະເຊື່ອມຕໍ່...
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