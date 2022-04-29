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ຂ່າວສານ

ແຂວງ ຫວິງລອງ ຍູ້ແຮງການສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດຕິດພັນກັບການປ່ຽນແປງໃໝ່ຮູບແບບການເຕີບໂຕ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ສະເໜີໃຫ້ແຂວງ ຫວິງລອງ ຄວນຍູ້ແຮງການສ້າງໂຄງປະກອບເສດຖະກິດຄືນໃໝ່ຕິດພັນກັບການປ່ຽນໃໝ່ຮູບແບບການເຕີບໂຕ; ພັດທະນາກະສິກຳຕິດພັນກັບຊົນນະບົດໃໝ່.
  ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ (ພາບ: VOV)  

 ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ເມສາ, ຢູ່ແຂວງ ຫວິງລອງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານ ໄດ້ມີການເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳອົງຄະນະພັກແຂວງ ຫວິງລອງ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດໜ້າທີ່ປີ 2021, ໄຕມາດ I ປີ 2022 ແລະ ໜ້າທີ່ຈຸດສຸມໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ; ການປະຕິບັດມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍປີການເງິນ, ເງິນຕາໜູນຊ່ວຍໂຄງການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາຫົວເລື່ອງສະເພາະຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ; ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ປີ 2022.

ກ່າວຄຳເຫັນສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ສະເໜີໃຫ້ແຂວງ ຫວິງລອງ ຄວນຍູ້ແຮງການສ້າງໂຄງປະກອບເສດຖະກິດຄືນໃໝ່ຕິດພັນກັບການປ່ຽນໃໝ່ຮູບແບບການເຕີບໂຕ; ພັດທະນາກະສິກຳຕິດພັນກັບຊົນນະບົດໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ແຜ່ຂະຫຍາຍບັນດາຄຸນຄ່າຫວຽດນາມ ເມື່ອເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ

ແຜ່ຂະຫຍາຍບັນດາຄຸນຄ່າຫວຽດນາມ ເມື່ອເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ເມສາ ປີ 2022 ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີສົ່ງກອງທະຫານຊ່າງແສງເລກ 1 ແລະ ໂຮງໝໍກາງສະຫນາມ ຂັ້ນ 2 ເລກ 4 ອອກເດີນທາງໄປປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຮັກສາສັນຕິພາບຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ ຢູ່ Abyei ແລະ ຊູດັງໃຕ້. ການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບພ້ອມກັບສະຫະປະຊາຊາດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະ 8 ປີຜ່ານມາ ນັບມື້ນັບແຜ່ຂະຫຍາຍພາບພົດປະເທດຊາດ ແລະ ຊາວຫວຽດນາມ ຮັກຫອມສັນຕິພາບ ເພື່ອປະຊາຄົມມວນມະນຸດທີ່ວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ພັດທະນາ.
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ບໍລິການຮູບພາບ


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