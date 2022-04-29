ຂ່າວສານ
ແຂວງ ຫວິງລອງ ຍູ້ແຮງການສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດຕິດພັນກັບການປ່ຽນແປງໃໝ່ຮູບແບບການເຕີບໂຕ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ເມສາ, ຢູ່ແຂວງ ຫວິງລອງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານ ໄດ້ມີການເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳອົງຄະນະພັກແຂວງ ຫວິງລອງ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດໜ້າທີ່ປີ 2021, ໄຕມາດ I ປີ 2022 ແລະ ໜ້າທີ່ຈຸດສຸມໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ; ການປະຕິບັດມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍປີການເງິນ, ເງິນຕາໜູນຊ່ວຍໂຄງການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາຫົວເລື່ອງສະເພາະຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ; ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ປີ 2022.
ກ່າວຄຳເຫັນສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ສະເໜີໃຫ້ແຂວງ ຫວິງລອງ ຄວນຍູ້ແຮງການສ້າງໂຄງປະກອບເສດຖະກິດຄືນໃໝ່ຕິດພັນກັບການປ່ຽນໃໝ່ຮູບແບບການເຕີບໂຕ; ພັດທະນາກະສິກຳຕິດພັນກັບຊົນນະບົດໃໝ່.