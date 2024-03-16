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ຂ່າວສານ

ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ກະກຽມພິທີໄຂປີທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຟູ

ມາຮອດຈຸດເວລານີ້, ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ໄດ້ກະກຽມຢ່າງລອບຄອບທີ່ຖ້ວນໃຫ້ແກ່ເຫດການ, ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຢ້ຽມຢາມບັນດາເຂດທັດສະນີຍະພາບ; ຈຸດຄວາມງາມດ້ານວັດທະນະທຳຂອງ 19 ຊົນເຜົ່າ
ພິທີໄຂປີທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ - ດ້ຽນບຽນ 2024 ຈະຈັດຂຶ້ນໃນຕອນຄຳວັນທີ 16 ມີນາ (ພາບປະກອບ: ຫວູເລີຍ)

 ພິທີໄຂປີທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ - ດ້ຽນບຽນ 2024 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ດ້ຽນບຽນຟູ ທີ່ສະຫງ່າລາສີ - ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ມີວັນສິນສຸດ”, ຈະຈັດຂຶ້ນໃນຕອນຄຳວັນທີ 16 ມີນາ. ນີ້ແມ່ນເຫດການລະດັບຊາດ, ຕິດພັນກັບພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຟູ (07 ພຶດສະພາ 1954 – 07 ພຶດສະພາ 2024). ມາຮອດຈຸດເວລານີ້, ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ໄດ້ກະກຽມຢ່າງລອບຄອບທີ່ຖ້ວນໃຫ້ແກ່ເຫດການ, ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຢ້ຽມຢາມບັນດາເຂດທັດສະນີຍະພາບ; ຈຸດຄວາມງາມດ້ານວັດທະນະທຳຂອງ 19 ຊົນເຜົ່າ, ກໍຄືຢ້ຽມຊົມ, ຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບເຂດປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດຂອງສະໜາມຮົບ ດ້ຽນບຽນຟູ ແຫ່ງປະຫວັດສາດ.

ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົ້ນເດັ່ນຢູ່ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ, ລວມມີ: ພິທີໄຂປີທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ດ້ຽນບຽນ 2024 ຕິດພັນກັບງານບຸນດອກບານ; ການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມການຄ້າເຂດ ໄຕບັກ ດ້ຽນບຽນ 2024 ແລະ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຈັດຂຶ້ນນັບແຕ່ຕົ້ນປີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທິມ​ບານ​ເຕະ​ຍິງ ຫວຽດ​ນາມ ຮັກ​ສາ​ອັນ​ດັບ​ແຖວ​ໜ້າ​ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້

ທິມ​ບານ​ເຕະ​ຍິງ ຫວຽດ​ນາມ ຮັກ​ສາ​ອັນ​ດັບ​ແຖວ​ໜ້າ​ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້

ດ້ວຍ 161,3 ຄະແນນ, ທິມບານເຕຍິງ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຮັກສາອັນດັບທີ 37 ໃນໂລກ ແລະ ອັນດັບ 1 ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.
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