ຂ່າວສານ
ແຂວງ ຊອກຈັງ ຄວນຍູ້ແຮງການຫັນປ່ຽນຈິນຕະນາການຈາກການພັດທະນາການຜະລິດກະສິກຳໄປເປັນການ “ພັດທະນາເສດຖະກິດກະສິກຳ”
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຈາະຈີ້ມບາງບັນຫາ ເຊິ່ງແຂວງ ຊອກຈັງຄວນປະຕິບັດເພື່ອຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ກໍ່ສ້າງພັກໃນປີ 2022 ແລະ ໃນຊຸມປີຕໍ່ໄປ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແຂວງ ຊອກຈັງ ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອປະຕິວັດຢ່າງແຮງ, ຍູ້ແຮງການຫັນປ່ຽນຈິນຕະນາການຈາກການ “ພັດທະນາການຜະລິດກະສິກຳ” ໄປເປັນການ “ພັດທະນາເສດຖະກິດກະສິກຳ”, ຍົກສູງຄຸນນະພາບ, ມູນຄ່າເພີ່ມ, ປະສິດທິຜົນການຜະລິດ; ຍູ້ແຮງການໝູນໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີເຂົ້າໃນຂົງເຂດກະສິກຳ, ມຸ່ງໄປເຖິງຂະແໜງກະສິກຳເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ກະສິກຳອັດສະລິຍະ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມສຳພັນລະຫວ່າງລະບົບຜະລິດກັບລະບົບຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນ.