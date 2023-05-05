ຂ່າວສານ
ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລຸກຊຳບວກ ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ
ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຕີລາຄາວ່າ ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Xavier Bettel ມີຄວາມໝາຍທີ່ສຸດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນສະພາບການທີ່ສອງປະເທດພວມສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຄົບຮອບ 50 ປີ (15/11/1973 – 15/11/2023) ແລະ ຢັ້ງຢືນຄວາມປາດຖະໜາ ແລະ ຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງທັງສອງປະເທດ ທີ່ວ່າຢາກນຳການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະພັດທະນາໃໝ່, ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ມີປະສິດທິຜົນ, ແທດຈິງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕີລາຄາສູງບັນດາບາດກ້າວພັດທະນາຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການແລກປ່ຽນດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂົງເຂດລົງທຶນ ເມື່ອ ລຸກຊຳບວກ ແມ່ນປະເທດລົງທຶນໃຫຍ່ອັນດັບທີ 3 ຂອງ ເອີຣົບ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍຍອດເງິນລົງທຶນບັນລຸ 2,6 ຕື້ USD.
ສ່ວນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Xavier Bettel ກໍເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ເລື່ອງຊຸກຍູ້ບັນດາປະເທດ ສະຫະພາບເອີຣົບ (ອີຢູ) ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາອາລັກຂາການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພາບເອີຣົບ (EVIPA) ໂດຍໄວ; ສະໜັບສະໜູນເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະຫະພາບເອີຣົບ - ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາອາຊີບຈັບຫາປາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຄະນະກຳມະການເອີຣົບ (EC) ຍົກເລີກບັດເຫຼືອງ IUU ໂດຍໄວ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Xavier Bettel ສະໜັບສະໜູນການເພີ່ມຈຳນວນທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ ໄປຮຽນຢູ່ ລຸກຊຳບວກ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານເຫັນດີກ່ຽວກັບມາດຕະການຕ່າງໆ ເພື່ອຍູ້ແຮງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ເລິກເຊິ່ງກວ່າອີກ, ຄົ້ນຄວ້າສ້າງຕັ້ງກົນໄກຮ່ວມມືໃໝ່ທີ່ເໝາະສົມກັບກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ, ຄວາມຕ້ອງການຮ່ວມມື, ພັດທະນາລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານກໍຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບ, ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນຢູ່ເວທີປາໄສ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ເພື່ອແນໃສ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Xavier Bettel ເປັນສັກຂີພິຍານພິທີລົງນາມໃນເອກະສານຮ່ວມມືດ້ານການເງິນ, ພິເສດແມ່ນ ຂໍ້ຕົກລົງຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະຍາດ ວ່າດ້ວຍການເງິນສີຂຽວ ລະຫວ່າງກະຊວງການເງິນສອງປະເທດ.
ພາຍຫຼັງການພົບປະເຈລະຈາ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງປະເທດ ກໍພົບປະກັບສື່ມວນຊົນເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງການພົບປະເຈລະຈາດັ່ງກ່າວ.