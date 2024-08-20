ຂ່າວສານ
ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງພຽງພໍເຖິງການສຶກສາ ເພື່ອສ້າງກຳລັງໜູນຊຸກຍູ້ການພັດທະນາປະເທດຊາດ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ສິງຫາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫຼຸບສົກຮຽນປີ 2023 – 2024 ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດໜ້າທີ່ສົກຮຽນປີ 2024 – 2025 ໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ບຳລຸງສ້າງຈັດຕັ້ງຕາມຮູບແບບທາງໄກ ລະຫວ່າງສະຖານທີ່ຖ່າຍທອດສົດຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ກັບ 63 ແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດ.
ສົກຮຽນປີ 2023 – 2024, ທົ່ວຂະແໜງການສຶກສາໄດ້ມານະພະຍາຍາມຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍນາໆປະການ, ສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ມອບໝາຍ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນຫຼາຍຢ່າງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກສົກຮຽນປີ 2024 – 2025 ສິ້ນສຸດອາຍຸການປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 13 ຂອງພັກ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງວ່າ:
ກ່ອນທີ່ກ້າວເຂົ້າສູ່ສົກຮຽນໃໝ່ ປີ 2024 – 2025, ຂ້າພະເຈົ້າອວຍພອນຖັນແຖວພະນັກງານຄຸ້ມຄອງ, ຄູສອນ, ຍາມໃດກໍ່ເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສຸດຈິດສຸດໃຈກັບອາຊີບ, ແກ້ໄຂທຸກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຜ່ານຜ່າທຸກສິ່ງທ້າທາຍ. ຢຶດໝັ້ນກັບເປົ້າໝາຍປ່ຽນແປງໃໝ່ການສຶກສາບຳລຸງສ້າງໂດຍພື້ນຖານ ແລະ ຮອບດ້ານ, ຕອບສະໜອງຄວາມລໍຄອຍຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ.