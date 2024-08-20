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ຂ່າວສານ

ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຢ່າງ​ພຽງ​ພໍ​ເຖິງ​ການ​ສຶກ​ສາ ເພື່ອ​ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ຊຸກ​ຍູ້​ການພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ສົກຮຽນປີ 2023 – 2024, ທົ່ວຂະແໜງການສຶກສາໄດ້ມານະພະຍາຍາມຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍນາໆປະການ, ສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ມອບໝາຍ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນຫຼາຍຢ່າງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ທີ່ກອງປະຊຸມ.

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ສິງຫາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫຼຸບສົກຮຽນປີ 2023 – 2024 ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດໜ້າທີ່ສົກຮຽນປີ 2024 – 2025 ໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ບຳລຸງສ້າງຈັດຕັ້ງຕາມຮູບແບບທາງໄກ ລະຫວ່າງສະຖານທີ່ຖ່າຍທອດສົດຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ກັບ 63 ແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດ.

ສົກຮຽນປີ 2023 – 2024, ທົ່ວຂະແໜງການສຶກສາໄດ້ມານະພະຍາຍາມຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍນາໆປະການ, ສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ມອບໝາຍ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນຫຼາຍຢ່າງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກສົກຮຽນປີ 2024 – 2025 ສິ້ນສຸດອາຍຸການປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 13 ຂອງພັກ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງວ່າ:

ກ່ອນທີ່ກ້າວເຂົ້າສູ່ສົກຮຽນໃໝ່ ປີ 2024 – 2025, ຂ້າພະເຈົ້າອວຍພອນຖັນແຖວພະນັກງານຄຸ້ມຄອງ, ຄູສອນ, ຍາມໃດກໍ່ເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສຸດຈິດສຸດໃຈກັບອາຊີບ, ແກ້ໄຂທຸກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຜ່ານຜ່າທຸກສິ່ງທ້າທາຍ. ຢຶດໝັ້ນກັບເປົ້າໝາຍປ່ຽນແປງໃໝ່ການສຶກສາບຳລຸງສ້າງໂດຍພື້ນຖານ ແລະ ຮອບດ້ານ, ຕອບສະໜອງຄວາມລໍຄອຍຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ຢ້ຽມ​ຢາມ​ສະ​ຖານ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ຈີນ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ຢ້ຽມ​ຢາມ​ສະ​ຖານ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ຈີນ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຈີນຄັ້ງທຳອິດໃນຖານະຕຳແໜ່ງໃໝ່ເພື່ອພ້ອມກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ແລະ ບັນດາການນຳຫຼັກແຫຼ່ງຂອງຈີນ ແລກປ່ຽນບັນດາມາດຕະການສືບຕໍ່ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ.
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