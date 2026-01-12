Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ເຫດ​ການ​ບິງ​ປືນ​ຢູ່​ລັດ Mississippi, ອາ​ເມ​ລິ​ກາ, ເຮັດ​ໃຫ້ 6 ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ

ປຊຊ ຜູ້ບໍ່ມີໂທດຫຼາຍຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ “ຍ້ອນການໃຊ້ຄວາມຮຸນເຮງ” ຢູ່ເທດສະບານ West Point...
ພາບປະກອບ

ວັນທີ 10 ມັງກອນ, ເທດສະບານ West Point, ທາງທິດຕາເວັນອອກລັດ Mississippi ປະເທດອາເມລິກາ ຖືກສັ່ນສະເທືອນຍ້ອນເຫດການຍິງປືນຢູ່ຫຼາຍສະຖານທີ່ ຊື່ງເຮັດໃຫ້ 6 ຄົນເສຍຊີວິດ. ຕຳຫຼວດໄດ້ຈັບຕົວຜູ້ຖືກສົງໃສໃນວັນດຽວກັນໂດຍທັນທີ ແລະ ພວມສືບສວນຫາເສຍເຫດ.

   ທ່ານ Eddie Scott ຫົວໜ້າຕຳຫຼວດບ້ານ Clay ໄດ້ເອົາລົງບົດຂຽນໃນສື່ສັງຄົມ Facebook ໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປຊຊ ຜູ້ບໍ່ມີໂທດຫຼາຍຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ “ຍ້ອນການໃຊ້ຄວາມຮຸນເຮງ” ຢູ່ເທດສະບານ West Point, ມໍ່ກັບເຂດຊາຍແດນກັບລັດ Alabama. ທ່ານ Scott ຢືນຢັນວ່າ ຜູ້ຖືກສົງໃສໄດ້ຖືກຈັບຕົວແລ້ວ ແລະ ບໍ່ມີບໍ່ວ່າໄພນາບຂູ່ໃດໆສຳລັບເຂດຊຸມຊົນ. ອົງການປະຕິບັດກົດໝາຍພວມຕັ້ງໜ້າສືບສວນ ແລະ ຈະອັບເດັດຂໍ້ມູນຂ່າວໂດຍໄວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ເປັ​ນ​ເຈົ້າ​ການ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ, ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ບັນ​ລຸ ສອງ​ຕົວ​ເລກ

ເປັ​ນ​ເຈົ້າ​ການ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ, ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ບັນ​ລຸ ສອງ​ຕົວ​ເລກ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 10 ມັງກອນ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານການຕ່າງປະເທດເສດຖະກິດປີ 2025ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ປີ 2026.
