ຂ່າວສານ
ເສນາຮັກ ຫວຽດນາມ - ລາວ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື
ໂດຍແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄົນເຈັບທີ່ຫາກໍ່ປະຕິບັດການຜ່າຕັດປ່ຽນຖ່າຍໝາກໄຂ່ຫຼັງ ຢູ່ໂຮງໝໍສູນກາງ 103 ກອງທັບ ລາວ, ລຸງ ວັນໄຊ ລິສະຍະລາດ, ອາຍຸ 58 ປີ ຢູ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ຮູ້ສຶກດີໃຈພາຍຫຼັງການຜ່າຕັດປ່ຽນຖ່າຍໝາກໄຂ່ຫຼັງໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ ໂດຍບັນດາທ່ານໝໍ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ສົມທົບກັນປະຕິບັດ. ລຸງ ວັນໄຊ ແບ່ງປັນວ່າ 5 ປີກ່ອນ ລຸງໄປກວດພະຍາດ ແລະ ຮູ້ວ່າຕົນເອງເປັນພະຍາດກ່ຽວກັບໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນພຽງ 2 ປີ ລຸງກໍ່ຕ້ອງຟອກເລືອດແລ້ວ. ປີ 2023, ລຸງໄດ້ມາໂຮງໝໍ 103 ກອງທັບລາວ ເພື່ອຈົດທະບຽນກວດ ແລະ ປະຕິບັດການຜ່າຕັດປ່ຽນຖ່າຍໝາກໄຂ່ຫຼັງ:
ກໍ່ຄືກັນກັບ ລຸງວັນໄຊ, ອ້າຍ ສັງທອງ ແກ້ວມໍນະສີ ອາຍຸ 32 ປີ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ແບ່ງປັນວ່າ: ກ່ອນນີ້ 5 ປີ, ອ້າຍຮູ້ສຶກອິດເມື່ອຍ, ໂດຍຄິດວ່າຕົນເອງເປັນພະຍາດທຳມະດາ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ໄປກວດ ແລະ ຊື້ຢາບຳລຸງມາກິນເອງ ເພື່ອບຳລຸງສຸຂະພາບ. ເມື່ອຮູ້ວ່າສຸຂະພາບບໍ່ດີຂຶ້ນ, ອ້າຍຈຶ່ງໄປໂຮງໝໍ ແລະ ຮູ້ວ່າ ຕົນເອງເປັນພະຍາດໝາກໄຂ່ຫຼັງອ່ອນເພຍ ໄລຍະສຸດທ້າຍ. ແລະ ໂຊກດີຫຼາຍເມື່ອອ້າຍໄດ້ຮູ້ຂ່າວວ່າ ໂຮງໝໍສູນກາງກອງທັບ 103 ຂອງລາວ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບໂຮງໝໍກອງທັບ 103 ຂອງຫວຽດນາມ ເພື່ອປະຕິບັດການຜ່າຕັດປ່ຽນຖ່າຍໝາກໄຂ່ຫຼັງ.
ການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອນຜັນຂະຫຍາຍເຕັກນິກຜ່າຕັດປ່ຽນຖ່າຍໝາກໄຂ່ຫຼັງຢູ່ ລາວ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມັກຄີອັນສະໜິດແໜ້ນລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ສອງກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ. ຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າ, ນີ້ແມ່ນວຽກງານສືບຕໍ່ຂອງຄົນລຸ້ນພໍ່ລຸ້ນອ້າຍ ແລະ ຕັກເຕືອນຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປ ເພື່ອສືບຕໍ່ຮັກສາການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ທີ່ໃສແຈ້ງ.
ຕາມແຜນການ, ໃນປີ 2024, ໂຮງໝໍເສນາຮັກ 103 ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ຈັດສົ່ງນັກຊ່ຽວຊານມາຊ່ວຍເຫຼືອ ສົມທົບກັບໂຮງໝໍສູນກາງ 103 ກອງທັບ ລາວ ປະຕິບັດການຜ່າຕັດປ່ຽນຖ່າຍໝາກໄຂ່ຫຼັງແຕ່ 10 – 20 ຄັ້ງ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ໂຮງໝໍສູນກາງ 103 ກອງທັບ ລາວ ກໍ່ວາງເປົ້າໝາຍຮອດປີ 2025 ຈະສາມາດເປັນເຈົ້າຂອງເຕັກນິກການຜ່າຕັດປ່ຽນຖ່າຍໝາກໄຂ່ຫຼັງໄດ້, ຜ່ານນັ້ນປະກອບສວ່ນຍົກສູງວຽກງານເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ທຽບເທົ່າກັບບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.