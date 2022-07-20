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ຂ່າວສານ

ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ກ້ອນ​ມະ​ຫາ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ທົ່ວ​ປວງ​ຊົນ​ທັງ​ຊາດ

ພາຍຫຼັງບັນດາຜູ້ແທນຂຶ້ນປະກອບຄຳເຫັນ ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ເນັ້ນໜັກວ່າ ມະຕິດັ່ງກ່າວມີທີ່ຕັ້ງ, ບົດບາດສຳຄັນພິເສດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວທາງ, ຈິນຕະນາການປ່ຽນແປງໃໝ່, ບາດກ້າວບຸກທະລຸກ່ຽວກັບການນຳພາຂອງພັກ ຕໍ່ໜ້າທີ່ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໃນສະພາບການໃໝ່.
  ທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນຫ໋າຍຟ່ອງ, ທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳການສ້າງແຜນຮ່ວມສະຫຼຸບມະຕິກອງປະຊຸມສູນກາງພັກຄັ້ງທີ 8 ຊຸດທີ XI ວ່າດ້ວຍຍຸດທະສາດປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ ໃນສະພາບການໃໝ່ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດທິດສະດີ - ພຶດຕິກຳຕົວຈິງກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໃນສະພາບການໃໝ່”.

ຄະນະຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສຳມະນາໄດ້ຮັບບົດປດກອບຄຳເຫັນກ່ວາ 50 ບົດດ້ວຍຫຼາຍເນື້ອໃນທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ດ້ວຍປະລິມານວິທະຍາສາດສູງ. ພາຍຫຼັງບັນດາຜູ້ແທນຂຶ້ນປະກອບຄຳເຫັນ ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ເນັ້ນໜັກວ່າ ມະຕິດັ່ງກ່າວມີທີ່ຕັ້ງ, ບົດບາດສຳຄັນພິເສດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວທາງ, ຈິນຕະນາການປ່ຽນແປງໃໝ່, ບາດກ້າວບຸກທະລຸກ່ຽວກັບການນຳພາຂອງພັກ ຕໍ່ໜ້າທີ່ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໃນສະພາບການໃໝ່. ທ່ານປະທານປະເທດ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:

ຈິດໃຈປະຊາຊົນແມ່ນປັດໄຈຕັດສິນຊີ້ຂາດ. ປະທານໂຮ່ຈີມິນໄດ້ເວົ້າວ່າ ຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ. ເພາະສະນັ້ນ, ການປ້ອງກັນຊາດທົ່ວປວງຊົນ, ສົງຄາມປະຊາຊົນ, ຄວາມໝັ້ນຄົງປະຊາຊົນ ແມ່ນບັນດາບັນຫາພື້ນຖານຂອງການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ບໍ່ວ່າໃນສະພາບການໃດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນສະພາບການປັດຈຸບັນ. ປັບປຸງ, ເພີ່ມທະວີກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ ແມ່ນປັດໄຈຕັດສິນໄຊຊະນະໃຫ້ແກ່ພາລະກິດແຫ່ງການປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄະນະນັກກິລາຄົນພິການ ຫວຽດນາມ ອອກເດີນທາງໄປເຂົ້າຮ່ວມ ASEAN Para Games 11

ຄະນະນັກກິລາຄົນພິການ ຫວຽດນາມ ອອກເດີນທາງໄປເຂົ້າຮ່ວມ ASEAN Para Games 11

ຄະນະນັກກິລາຄົນພິການ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມ ASEAN Para Games 11 ຢູ່ ອິນໂດເນເຊຍ ລວມມີສະມາຊິກທັງໝົດ 153 ຄົນ, ໃນນັ້ນມີນັກກິລາ 120 ຄົນ.
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