ຂ່າວສານ
ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງຂອງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນຫ໋າຍຟ່ອງ, ທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳການສ້າງແຜນຮ່ວມສະຫຼຸບມະຕິກອງປະຊຸມສູນກາງພັກຄັ້ງທີ 8 ຊຸດທີ XI ວ່າດ້ວຍຍຸດທະສາດປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ ໃນສະພາບການໃໝ່ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດທິດສະດີ - ພຶດຕິກຳຕົວຈິງກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໃນສະພາບການໃໝ່”.
ຄະນະຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສຳມະນາໄດ້ຮັບບົດປດກອບຄຳເຫັນກ່ວາ 50 ບົດດ້ວຍຫຼາຍເນື້ອໃນທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ດ້ວຍປະລິມານວິທະຍາສາດສູງ. ພາຍຫຼັງບັນດາຜູ້ແທນຂຶ້ນປະກອບຄຳເຫັນ ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ເນັ້ນໜັກວ່າ ມະຕິດັ່ງກ່າວມີທີ່ຕັ້ງ, ບົດບາດສຳຄັນພິເສດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວທາງ, ຈິນຕະນາການປ່ຽນແປງໃໝ່, ບາດກ້າວບຸກທະລຸກ່ຽວກັບການນຳພາຂອງພັກ ຕໍ່ໜ້າທີ່ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໃນສະພາບການໃໝ່. ທ່ານປະທານປະເທດ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:
ຈິດໃຈປະຊາຊົນແມ່ນປັດໄຈຕັດສິນຊີ້ຂາດ. ປະທານໂຮ່ຈີມິນໄດ້ເວົ້າວ່າ ຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ. ເພາະສະນັ້ນ, ການປ້ອງກັນຊາດທົ່ວປວງຊົນ, ສົງຄາມປະຊາຊົນ, ຄວາມໝັ້ນຄົງປະຊາຊົນ ແມ່ນບັນດາບັນຫາພື້ນຖານຂອງການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ບໍ່ວ່າໃນສະພາບການໃດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນສະພາບການປັດຈຸບັນ. ປັບປຸງ, ເພີ່ມທະວີກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ ແມ່ນປັດໄຈຕັດສິນໄຊຊະນະໃຫ້ແກ່ພາລະກິດແຫ່ງການປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ.