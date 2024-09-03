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ຂ່າວສານ

ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າຂອງພື້ນຖານເອກະລາດໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່

ປະເທດ ຫວຽດນາມ ມີສິດໄດ້ຊົມໃຊ້ເສລີພາບ ແລະ ເອກະລາດ, ແລະ ຄວາມຈິງໄດ້ກາຍເປັນປະເທດເສລີພາບ, ເອກະລາດ…
(ຖະແຫຼງການປະກາດເອກະລາດທີ່ຖືກແຕ່ງສັ້ນ ແຕ່ບັນຈຸເນື້ອໃນທີ່ເປັນອະມະຕະ)

ວັນທີ 02 ກັນຍາ ນີ້ທົ່ວປວງຊົນ ຫວຽດນາມ ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ່າງປະເທດໄດ້ຂ່ຳນັບຕ້ອນຮັບວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ຢ່າງສຸດໃຈກ່ອນນີ້ 79 ປີ (ວັນທີ 02 ກັນຍາ 1945), ໃນລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນປະຫວັດສາດປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ກ່າວບົດຖະແຫຼງການປະກາດເອກະລາດສະຖາປະນາປະເທດສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ຫວຽດນາມວັນທີ 02 ກັນຍາ 1945 ໄດ້ກາຍເປັນຂີດໝາຍເພື່ອໃຫ້ທັງຊາດ ຫວຽດນາມ ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກຮັກສາພື້ນຖານເອກະລາດ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດພວມພັດທະນາມີອິດທິພົນຊື່ສຽງ ແລະ ທີ່ຕັ້ງບົດບາດຢ່າງໝັ້ນຄົງບົນເວທີສາກົນ.

        ປະເທດ ຫວຽດນາມ ມີສິດໄດ້ຊົມໃຊ້ເສລີພາບ ແລະ ເອກະລາດແລະ ຄວາມິງໄດ້ກາຍເປັນປະເທດເສລີພາບເອກະລາດ

        ຖະແຫຼງການປະກາດເອກະລາດທີ່ຖືກແຕ່ງສັ້ນ ແຕ່ບັນຈຸເນື້ອໃນທີ່ເປັນອະມະຕະ, ຢັ້ງຢືນຄຸນຄ່າຂອງເອກະລາດ ເສລີພາບ, ຄຸນຄ່າຂອງສິດຊົນຊາດ, ສິດທິມະນຸດ.

ຄວາມໝາຍຍຸກສະໄໝຂອງຖະແຫຼງການປະກາດເອກະລາດ

        ຖະແຫຼງການປະກາດເອກະສາດບໍ່ພຽງແຕ່ມີຄຸນຄ່າປະຫວັດສາດສຳລັບຊາດ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງມີຄວາມໝາຍຍຸກສະໄໝຢ່າງເລິກເຊິ່ງ. ແນວຄິດ “ບໍ່ມີຫຍັງປະເສີດເລີດລ້ຳໄປກວ່າເອກະລາດ, ເສລີພາບ” ຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ແມ່ນສັດຈະທຳຂອງທຸກຍຸກສະໄໝ, ແມ່ນເງື່ອນໄຂຕັດສິນຊີ້ຂາດເພື່ອສ້າງສາປະເທດວັດທະນາຖາວອນ, ປະເທດຊາດພັດທະນາ, ປະຊາຊົນອິ່ມໜຳສຳລານ, ສົມບູນພູນສຸກ. ເອກະລາດ, ເສລີພາບຂອງຊາດແມ່ນສິ່ງທີ່ສັກກະຫຼະບູຊາ. ການປົກປັກຮັກສາເອກະລາດ, ເສລີພາບຂອງຊາດຕົນ ພ້ອມທັງເຄົາລົບເອກະລາດ, ເສລີພາບຂອງຊາດອື່ນແມ່ນເງື່ອນໄຂເພື່ອສ້າງໂລກແຫ່ງສັນຕິພາບ ແລະ ພັດທະນາ. ທ່ານສາດສະດາຈານ ຟ້າມຮົ່ງຕຸງ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮ່າໂນ້ຍ, ຢືນຢັນວ່າ:

        ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ອ້າງເຫດຜົນຢ່າງແນວແນ່ເຖິງຄຸນຄ່າທີ່ບໍ່ອາດປະຕິເສດຂອງພື້ນຖານເອກະລາດນັ້ນແມ່ນສິດໄດ້ມີຊີວິດໃນທ່າມກາງຄວາເສລີເອກະລາດສິດມີຄວາມຫວັງມີຄວາມສຸກຄືດັ່ງຄຸນຄ່າທົ່ວໄປຊຶ່ງຖະແຫຼງການສິດທິມະນຸດ ແລະ ສິດປະຊາຊົນຂອງການປະຕິວັດ ລັ່ງຖະແຫຼງການປະກາດເອກະລາດຂອງປະເທດ ອາເມລິກາ ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ໄດ້ຍອມັບ ແລະ ມວນມະນຸດກໍ່ຍອມຮັບ.

        ບັນດາແນວຄິດຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ໃນຖະແຫຼງການປະກາດເອກະລາດໃນວັນທີ 02 ກັນຍາ 1945 ໄດ້ກາຍເປັນກຳລັງແຮງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງທົ່ວທັງຊາດ ຫວຽດນາມ, ນຳປະເທດຊາດຮັກສາເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕຢ່າງເຂັ້ມແຂງ, ສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາ, ບັນລຸຜົນງານສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງໃນເກືອບທຸກຂົງເຂດ. ທ່ານປະລິນຍາເອກ ຫງວຽນດຶກກວ່ຽນ, ມະຫາວິທະຍາໄລສັບພະວິຊາ ຮ່າໂນ້ຍ, ຖືວ່າ:

        ຖະແຫຼງການປະກາດເອກະລາດແມ່ນເອກະສານປະຫວັດສາດແມ່ນພື້ນຖານນິຕິກຳເພື່ອສ້າງລັດແຫ່ງອຳນາດກົດໝາຍຢູ່ ຫວຽດນາມດ້ວຍເປົ້າໝາຍແມ່ນ ເອກະລາດເສລີພາບ ແລະ ຄວາມຜາສຸກຄວາມຄາດຫວັງຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ ແມ່ນ ຍາມໃດກໍ່ຢາກມີສັນຕິພາບ ແລະ ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປັດໄຈເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາສ້າງລັດຂອງປະຊາຊົນໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ ເພື່ອປະຊາຊົນ”.

ເອກະລາດເສລີພາບ ຍາມໃດກໍ່ແມ່ນຄະຕິທຳເປົ້າໝາຍ

        79 ປີໄດ້ຜ່ານພົ້ນໄປ, ແຕ່ຄຸນຄ່າແບບຍືນຍົງຂອງເອກະລາດ, ເສລີພາບຍາມໃດກໍ່ແມ່ນຄະຕິທຳ, ເປົ້າໝາຍຂອງລັດ ຫວຽດນາມ. ໃນໄລຍະພັດທະນາໃໝ່, ຄຸນຄ່າຂອງເອກະລາດ, ເສລີພາບໄດ້ສະແດງອອກຜ່ສຍຄວາມເປັນເອກະລາດກ່ຽວກັບແນວທາງສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ; ແນວທາງການຕ່າງປະເທດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ; ແນວທາງເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງ ເພື່ອສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ໝັ້ນຄົງ, ເຂັ້ມແຂງ, ມີສະຖຽນລະພາບ. ເມື່ອວັນຊາດວຽນມາໃນແຕ່ລະປີ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແຕ່ລະຄົນ ພັດຍິ່ງມີຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈ. ທ່ານ ຫງວຽນແທັ່ງກວາງ, ອະດີດນັກຮົບແຂວງ ດັກນົງ, ສະແດງຄວາມໃນໃຈວ່າ:

        ມາຮອດປະຈຸບັນເມື່ອຕ້ອນຮັບຸນເຕັດເອກະລາດແຕ່ລະເທື່ອນັ່ງຫວນຄື ເຫັນວ່າປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຈາກໄຊຊະນະນີ້ສູ່ໄຊຊະນະອື່ນເມື່ອທຽບໃສ່ກ່ອນນີ້ການດຳລົງຊີວິດໃນປະຈຸບັນໄດ້ຮັບການປົວແປງດີຂຶ້ນທົບຫຼາຍເທົ່າ ຊຶ່ງບໍ່ສາມາດປຽບທຽບໄດ້”.

        ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວສາກົນພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງດຳລົງຕຳແໜ່ງເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 13, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ຢືນຢັນວ່າ:

        ຕ້ອຮັກສາທັດສະນະເອກະລາດເປັນເຈົ້າຕົນເອງເພີ່ງຕົນເອງ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການຕ່າງປະເທດຜົນປະໂຫຍດຂອປະເທດຊາດແມ່ນເໜືອກວ່າສິ່ງໃດໝົດຫວຽດນາມ ບໍ່ຂຶ້ນກັບຜູ້ໃດບໍ່ຖືກແກ່ດຶງເຂົ້າບັນດາທ່າອ່ຽງສາກົນອື່ນມູນເຊື້ອຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນ: ມີເພື່ອນຫຼາຍກໍດີຮັ່ງມີກໍ່ຍ້ອນເພື່ອນມີເພື່ອນຕື່ມອີກຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອເພີ່ມກຳລັງແຮງບໍ່ວ່າຈະແມ່ນປະເທດໃຫຍ່ປະເທດນ້ອຍຢູ່ໃກ້ ຫຼື ຢູ່ໄກ”.

        ເພື່ອປະຕິບັດການຫັນເປົ້າໝາຍ ຫວຽດນາມ ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ຮັ່ງມີ, ປະຊາທິປະໄຕ, ຍຸຕິທຳ, ສີວິໄລໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ຫວຽດນາມ ຢຶດໝັ້ນຮັກສາເອກະລາດແຫ່ງຊາດ, ຄຸນຄ່າແກ່ນສານເຊິ່ງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ກຳນົດໃນຖະແຫຼງການປະກາດເອກະລາດເມື່ອວັນທີ 02 ກັນຍາ 1945. ນີ້ແມ່ນປະຖົມປັດໄຈພື້ນຖານເພື່ອໃຫ້ປະເທດຊາດພັດທະນາ, ໝັ້ນຄົງຕໍ່ບັນດາການຜັນແປທີ່ສັບສົນຂອງໂລກໃນປະຈຸບັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ຈຸດ​ໝາຍ​ປາຍ​ທາງ​ແຖວ​ໜ້າ​ຂອງ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ອິນ​ເດຍ

ຫວຽດ​ນາມ - ຈຸດ​ໝາຍ​ປາຍ​ທາງ​ແຖວ​ໜ້າ​ຂອງ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ອິນ​ເດຍ

ບົດຂຽນໃນສື່ເອເລັກໂຕນິກ Times of India ລົງວັນທີ 1 ກັນຍາ ໄດ້ສັງລວມສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ 5 ແຫ່ງຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໂດຍແຂກທ່ອງທ່ຽວ ອິນເດຍ ຄັດເລືອກ. ໃນນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ແມ່ນການຄັດເລືອກແຖວໜ້າ.
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