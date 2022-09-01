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ຂ່າວສານ

ເສດ​ຖະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ສືບ​ຕໍ່​ທ່າ​ຟື້ນ​ຟູ

ຕາຕະລາງຂໍ້ມູນສະຖິຕິເສດຖະກິດເດືອນສິງຫາ ແລະ 8 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ໂດຍ ກົມໃຫຍ່ສະຖິຕິ (ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ) ປະກາດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫວຽດນາມ ພວມຄ່ອຍໆກັບຄືນສູ່ທ່າເຕີບໂຕຄືໃນໄລຍະກ່ອນເກີດພະຍາດໂຄວິດ - 19. ບັນດາສັນຍານເສດຖະກິດທີ່ເປັນໜ້າຊື່ນຊົມສືບຕໍ່ໄດ້ປະກົດມີຢູ່ຫຼາຍຂົງເຂດຄື: ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ, ການນຳເຂົ້າສົ່ງອອກສິນຄ້າ… ໃນຂະນະທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ໄພເງິນເຟີ້.

ການຟື້ນຟູນຢ່າງຈະແຈ້ງ

ຕົວເລກຟື້ນຟູທີ່ເຫັນໄດ້ງ່າຍທີ່ສຸດແມ່ນກຳລັງຊື້ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ກົມໃຫຍ່ສະຖິຕິເມື່ອປະກາດຕົວເລກນີ້ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, ການເຄື່ອນໄຫວການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ “ຟື້ນຟູຢູ່ທຸກຂະແໜງການ ແລະ ຮັບຮູ້ລະດັບເພີ່ມຂຶ້ນສູງ” ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງ ປີ 2021. ລະອຽດແມ່ນ, ເດືອນສິງຫາ ປີ 2022, ຍອດລະດັບການຂາຍຍ່ອຍສິນຄ້າ ແລະ ລາຍຮັບທີ່ໄດ້ຈາກການບໍລິການບໍລິໂພກຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 0,6% ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບເດືອນຜ່ານມາ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນ 50,2% ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍນີ້, ບັນລຸໄດ້ຂອບຂະໜາດ ແລະ ລະດັບຄວາມໄວໃນການເຕີບໂຕສູງກ່ວາເມື່ອທຽບໃສ່ກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງຊຸມປີກ່ອນເກີດພະຍາດໂຄວິດ - 19. ໃນນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ເປັນໜ້າປະທັບໃຈທີ່ສຸດແມ່ນການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວເພີ່ມຂຶ້ນທົບ 65,4 ເທົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ.

ກຳລັງແຮງເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ສ້າງກຳລັງໜູນໃຫ້ແກ່ການຜະລິດພາຍໃນປະເທດ. ດັດຊະນີການຜະລິດທົ່ວຂະແໜງ ອຸດສາຫະກຳ (IIP) ເດືອນສິງຫາ ປີ 2022 ເພີ່ມຂຶ້ນ 15,6% ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍນີ້. ໄລ່ລວມແລ້ວ 8 ເດືອນ ຕົ້ນປີ, ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ 9,4 %ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍນີ້. ເມື່ອເງື່ອນໄຂເສດຖະກິດມີຄວາມສະດວກ, ວິສາຫະກິດກໍ່ເພີ່ມການລົງທຶນ, ການຜະລິດ - ດຳເນີນທຸລະກິດ. ນັບແຕ່ຕົ້ນປີນີ້, ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວິສາຫະກິດຈົດທະບຽນສ້າງຕັ້ງໃໝ່ເກືອບ 150.000 ແຫ່ງ ແລະ ກັບຄືນສູ່ການເຄື່ອນໄຫວ, ເພີ່ມຂຶ້ນກ່ວາ 31% ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍນີ້.

ການເຕີບໂຕ ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ນັບແຕ່ຕ້ົ້ນປີມາຮອດປັດຈຸບັນ ມີການປະກອບສ່ວນສຳຄັນ ຂອງປະເພດສິນຄ້າສົ່ງອອກຕ່າງໆ. ໄລ່ລວມແລ້ວໃນ 8 ເດືອນ, ວົງເງິນສົ່ງອອກຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 17,3% ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ. ຕົວເລກນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ແມ່ນສະຖານທີ່ສະໜອງສິນຄ້າໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃຫ້ຕະຫຼາດທົ່ວໂລກ. ແມ່ນປະເທດມີລະດັບການເປີດເສດຖະກິດໃຫຍ່, ເຂົ້າຮ່ວມສັນຍາ FTA ຈຳນວນ 17 ສະບັບ (ໃນນັ້ນ ມີ 15 ສະບັບມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ແລ້ວ ແລະ 2 ສະບັບພວມດຳເນີນການເຈລະຈາ), ສ້າງກາລະໂອກາດຫຼາຍຢ່າງເພື່ອເພີ່ມຄວາມໄວໃນການສົ່ງອອກ, ຍາດແຍ່ງບັນດາບຸລິມະສິດດ້ານພາສີຕາມສັນຍາ FTA ແຕ່ລະສະບັບ. ບົດລາຍງານຫຼ້າສຸດ ຂອງ Fitch Solutions ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຫວຽດນາມ ພວມພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນຄືດັ່ງສູນຜະລິດສຳຄັນຢູ່ພາກພື້ນຕາເວັນອອກ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການໜູນຊ່ວຍຈາກຄວາມມານະພະຍາຍາມຫັນເສດຖະກິດເປັນເສລີໂດຍ ລັດຖະບານຊີ້ນຳ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບລະບົບສະໜອງທົ່ວໂລກ, ຜ່ານສັນຍາການຄ້າສະບັບຕ່າງໆ ແລະ ໃນນາມເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ທ່ານ ປ.ອ ເລຢຸຍບິ່ງ, ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານເສດຖະກິດ, ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານສູນຄົ້ນຄ້ວາເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ Econimica ຖືວ່າ:

ລະດັບສົ່ງອອກເກີນດຸນນີ້ໄດ້ໜູນຊ່ວຍຫຼາຍຢ່າງທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍເງິນຕາຂອງ ຫວຽດນາມ, ພິເສດໃນສະພາບການທີ່ມີຄວາມກົດດັນຕໍ່ສະກຸນເງິນຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ເບິ່ງລວມແລ້ວ, ອັດຕາເຕີບໂຕຍັງດຳເນີນໃນສະພາບການມຮາດັດຊະນີລາຄາຊົມໃຊ້ ເພີ່ມຂຶ້ນພຽງແຕ່ປະມານ 2,5% ແລະ ໄພເງິນເຟີ້ ໂດຍພື້ນຖານແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນພຽງປະມານ 1,6%. ນີ້ແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນຂອງຫວຽດນາມ ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍພື້ນຖານເສດຖະກິດໃນໂລກ ແລະ ພາກພື້ນພວມປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.

  ທ່ານ ປ.ອ ເລຢຸຍບິ່ງ, ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານເສດຖະກິດ, ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານສູນຄົ້ນຄ້ວາເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ Econimica (ພາບ:vnexpress)   

ແງ່ຫວັງທີ່ສະຫງ່າສະໄຫວ

ອາດເຫັນໄດ້ວ່າ, ບັນດາດັດຊະນີ ເສດຖະກິດມະຫາພາກໃນເດືອນສິງຫາ ລ້ວນແຕ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງເມື່ອທຽບໃສ່ກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ. ສາຍເຫດຕົ້ນຕໍແມ່ນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປີດປະຕູຄືນໃໝ່ພາຍຫຼັງການປ້ອງກັນ, ຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ - 19ໃນໄລຍະຍາວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມີນັກຊ່ຽວຊານຫຼາຍທ່ານ, ນັບທັງເລື່ອງປະລະປັດໄຈທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ, ການຟື້ນຟູຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດກໍ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ. ພະຍານຫຼັກຖານແມ່ນໃນ 8 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022, ຍອດລະດັບການຂາຍຍ່ອຍສິນຄ້າ ແລະ ລາຍຮັບທີ່ໄດ້ຈາກການບໍລິການບໍລິໂພກເພີ່ມຂຶ້ນ 13,9% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2019 ກ່ອນເກີດພະຍາດໂຄວິດ - 19.

ເລື່ອງດັດຊະນີເສດຖະກິດມະຫາພາກໃນ 8 ເດືອນ ລ້ວນແຕ່ເພີ່ມຂຶ້ນສູງເມື່ອທຽບໃສ່ກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍນັ້ນ ໝັ້ນໝາຍວ່າຄວາມໄວໃນການເຕີບໂຕ GDP ຂອງໄຕມາດທີ III ປີນີ້ຈະຢູ່ໃນລະດັບສູງເມື່ອທຽບໃສ່ກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍນີ້. ທະນາຄານ Standard Chartered ເຄີຍຍົກອອກການຄາດຄະເນວ່າ, ລະດັບການເຕີບໂຕ GDP ໃນໄຕມາດທີ III/2022 ຂອງຫວຽດນາມ ອາດຈະບັນລຸ 10,8%. ມີນັກຊ່ຽວຊານຫຼາຍທ່ານກໍ່ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 2 ຕົວເລກ ເລື່ອງ GDP ໄຕມາດທີ III ແມ່ນອາດຈະເປັນໄປໄດ້.

ເພື່ອຮັກສາທ່າເຕີບໂຕຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນເພື່ອຈຳກັດບັນດາຜົນກະທົບຫຍໍ້ທໍ້ ຈາກການບໍລິຫານນະໂຍບາຍຂອງບັນດາປະເທດໃຫຍ່ໃນໂລກ, ຕາມວົງການນັກໄຈ້ແຍກແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ຕ້ອງຍູ້ແຮງການປ່ອນເງິນລົງທຶນສາທາລະນະ, ມີຄວາມໄຫວພິບໃນການບໍລິການນະໂຍບາຍປີການເງິນ, ເງິນຕາ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງການຟື້ນຟູ ຂອງກຳລັງວິສາຫະກິດ. ທ່ານຮອງສາດສະດາຈານ ປ.ອ ຟານຈີແອັງ - ຜູ້ອຳນວຍການສູນຄົ້ນຄ້ວາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ (CBAS), ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດເສດຖະກິດ - ມະຫາວິທະຍາໄລຮ່າໂນ້ຍ ສະແດງທັດສະນະວ່າ:

ການພັດທະນາຂອງພາກພື້ນວິສາຫະກິດ, ການບໍລິການກວມເອົາປະມານ 40% ໃນການເຕີບໂຕຂອງ GDP ໃນແຕ່ລະປີ. ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ແກ້ໄຂໄດ້ບັນຫາການໜູນຊ່ວຍໃຫ້ແກ່ພາກພື້ນນີ້ ຈະພາໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງໃນການຮັບປະກັນການເຕີບໂຕ GDP.

ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີສະຖຽນລະພາບ ໃນຊຸມເດືອນທ້າຍປີ 2022 ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍໃຫ້ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ ຄາດໝາຍການເຕີບໂຕ ໃນທົ່ວປີ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນປະຖົມປັດໄຈເພື່ອໃຫ້ທົ່ວພື້ນຖານເສດຖະກິດຫວຽດນາມ ມີການເຕີບໂຕຢ່າງແຮງ ແລະ ຍືນຍົງໃນປີ 2023. ຫວັງວ່າ ພາຍໃຕ້ການບໍລິຫານຂອງລັດຖະບານ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ, ພື້ນຖານເສດຖະກິດຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕດີ. 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສປຊ ປະກາດຈຸດສຸມຂອງກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 77 ຈະມາເຖິງ

ສປຊ ປະກາດຈຸດສຸມຂອງກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 77 ຈະມາເຖິງ

ທີ່ສັບປະດາຂັ້ນສູງຂອງກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 77, ຈຸດພົ້ນເດັ່ນສຳຄັນຂອງເຫດການ, ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 20 ກັນຍາ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງປະມຸກລັດ ແລະ ການນຳຈາກບັນດາປະເທດໃນໂລກນັບຮ້ອຍທ່ານ.
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