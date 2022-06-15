Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ເສດຖະກິດ​ ຫວຽດນາມ​ ຟື້ນ​ຕົວ​ຢ່າງ​ແຂງ​ແຮງ

ບົດຂຽນໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງໂລກລະບາດຕໍ່ເສດຖະກິດ, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມານະພາຍາຍາມປ່ຽນແປງໃໝ່ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາອຸດຕັນຕໍ່ລະບອບລະບຽບການ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.

ບົດຂຽນໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງໂລກລະບາດຕໍ່ເສດຖະກິດ, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມານະພາຍາຍາມປ່ຽນແປງໃໝ່ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາອຸດຕັນຕໍ່ລະບອບລະບຽບການ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.

    

ທ່າກ່ຳປັ່ນ ຫ໋າຍຝ່ອງ (ພາບ: TTXVN)

ສະຖາບັນນະໂຍບາຍອົດສະຕາລີ-ຫວຽດນາມ (AVPI) ຫາກໍ່ຕີລົງພິມບົດຂຽນຂອງທ່ານ Raymond Mallon, ນັກຊ່ຽວຊານເສດຖະສາດ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າຂອງ AVPI. ຍົກອອກມາບາງບົດວິເຄາະ ແລະ ຄາດຄະເນທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູຂອງເສດຖະກິດຫວຽດນາມ ພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ ແລະ ມີແງ່ຫວັງທີ່ດີໃນປີ 2022 ກໍ່ຄືຊຸມປີຕໍ່ໄປ. ບົດຂຽນໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງໂລກລະບາດຕໍ່ເສດຖະກິດ, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມານະພາຍາຍາມປ່ຽນແປງໃໝ່ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາອຸດຕັນຕໍ່ລະບອບລະບຽບການ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ພ້ອມດຽວກັນຮັບປະກັນໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ມີຂໍ້ແຂ່ງຂັນຢ່າງຍຸດຕິທຳ. ລັດຖະບານໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະເພີ່ມການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຮັກສາການສະໜັບສະໜູນດ້ານທຸລະກິດໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບໃດໜຶ່ງ. ຜູ້ຂຽນຄາດຄະເນວ່າກະແສການລົງທຶນຂອງລັດຈະຟື້ນຕົວໃນປີ 2022 ເມື່ອລັດຖະບານໄດ້ສຸມໃສ່ບັນຫາການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຄືນໃໝ່ພາຍຫຼັງການແຜ່ລະບາດຂອງໂລກລະບາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 50 ສະພາສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດ

ໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 50 ສະພາສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 50 ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປຊະຊາດໄດ້ໄຂຂຶ້ນ, ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຕາງໜ້າ 47 ປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ກວ່າ 100 ປະເທດສັງເກດການ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top