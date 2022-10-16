ຂ່າວສານ
ເສດຖະກິດພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ຟື້ນຟູຢ່າງແຮງ
ວັນທີ 14 ຕຸລາ, ຢູ່ແຂວງ ໄຕນິງ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ສົມທົບກັບກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຈັດກອງປະຊຸມຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ການຄ້າບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຢູ່ເຂດພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 8 ປີ 2022.
ຕາມການສະຖິຕິແລ້ວ, ໃນ 9 ເດືອນຂອງປີ 2022, ລວມຍອດການຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ລາຍຮັບການບໍລິການທັງໝົດຂອງເຂດພາກໃຕ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ 25,2% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2021, ກວມເອົາອັດຕາສ່ວນ 53% ເມື່ອທຽບໃສ່ທົ່ວປະເທດ. ມີ 14/20 ແຂວງ, ນະຄອນເຕີບໂຕສູງກວ່າລະດັບທົ່ວປະເທດຄື: ບ່າເຮີຍ - ວູງເຕົາ, ນະຄອນ ເກິ່ນເທີ, ຈ່າວິງ, ຊອັກຈັງ… ຄາດໝາຍການຜະລິດອຸດສາຫະກຳໃນ 9 ເດືອນຂອງປີ 2022 ຢູ່ເຂດນີ້ກໍ່ບັນລຸການເຕີບໂຕສູງເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2021. ມີ 12/20 ແຂວງ, ນະຄອນມີລະດັບເຕີບໂຕສູງກວ່າລະດັບສະເລ່ຍຂອງທົ່ວປະເທດຄື: ນະຄອນ ເກິ່ນເທີ, ວິງລອງ, ໄຕນິງ…
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ມີຫຼາຍຄຳເຫັນໄດ້ສະເໜີບັນດາມາດຕະການຮັກສາທ່າຟື້ນຟູເສດຖະກິດຂອງເຂດພາກໃຕ້, ໃນນັ້ນມີບັນຫາພະລັງງານ, ການຄ້າເຂດຊາຍແດນ, ການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ.