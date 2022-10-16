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ຂ່າວສານ

ເສດຖະກິດພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ຟື້ນຟູຢ່າງແຮງ

ຕາມການສະຖິຕິແລ້ວ, ໃນ 9 ເດືອນຂອງປີ 2022, ລວມຍອດການຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ລາຍຮັບການບໍລິການທັງໝົດຂອງເຂດພາກໃຕ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ 25,2% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2021
  (ພາບປະກອບ: TTXVN)  

ວັນທີ 14 ຕຸລາ, ຢູ່ແຂວງ ໄຕນິງ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ສົມທົບກັບກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຈັດກອງປະຊຸມຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ການຄ້າບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຢູ່ເຂດພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 8 ປີ 2022.

ຕາມການສະຖິຕິແລ້ວ, ໃນ 9 ເດືອນຂອງປີ 2022, ລວມຍອດການຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ລາຍຮັບການບໍລິການທັງໝົດຂອງເຂດພາກໃຕ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ 25,2% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2021, ກວມເອົາອັດຕາສ່ວນ 53% ເມື່ອທຽບໃສ່ທົ່ວປະເທດ. ມີ 14/20 ແຂວງ, ນະຄອນເຕີບໂຕສູງກວ່າລະດັບທົ່ວປະເທດຄື: ບ່າເຮີຍ - ວູງເຕົາ, ນະຄອນ ເກິ່ນເທີ, ຈ່າວິງ, ຊອັກຈັງ… ຄາດໝາຍການຜະລິດອຸດສາຫະກຳໃນ 9 ເດືອນຂອງປີ 2022 ຢູ່ເຂດນີ້ກໍ່ບັນລຸການເຕີບໂຕສູງເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2021. ມີ 12/20 ແຂວງ, ນະຄອນມີລະດັບເຕີບໂຕສູງກວ່າລະດັບສະເລ່ຍຂອງທົ່ວປະເທດຄື: ນະຄອນ ເກິ່ນເທີ, ວິງລອງ, ໄຕນິງ…

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ມີຫຼາຍຄຳເຫັນໄດ້ສະເໜີບັນດາມາດຕະການຮັກສາທ່າຟື້ນຟູເສດຖະກິດຂອງເຂດພາກໃຕ້, ໃນນັ້ນມີບັນຫາພະລັງງານ, ການຄ້າເຂດຊາຍແດນ, ການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ECB ຄາດ​ຄະ​ເນ​​ໄພ​ຊຸດ​ໂຊມ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ Eurozone

ECB ຄາດ​ຄະ​ເນ​​ໄພ​ຊຸດ​ໂຊມ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ Eurozone

ນັບແຕ່ທ້າຍເດືອນສິງຫາຜ່ານມາ, ເອີຣົບ ບໍ່ໄດ້ຮັບອາຍແກັດຈາກ ລັດເຊຍ ຜ່ານລະບົບທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນທາງທິດເໜືອເລກ 1, ເຮັດໃຫ້ລາຄາພະລັງງານຢູ່ທະວີບນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນສູງ, ຍູ້ໄພເງິນເຟີ້ທີ່ພວມສູງແລ້ວໃຫ້ຂຶ້ນສູງລະດັບສະຖິຕິ ຈົນຮອດ 10% ໃນເດືອນກັນຍາ ຜ່ານມາ.
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