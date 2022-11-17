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ຂ່າວສານ

ເສດຖະກິດທະເລມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຕໍ່ການພັດທະນາຢູ່ເຂດຕອນເໜືອພາກກາງ ແລະ ເຂດແຄມທະເລພາກກາງ

ເຂດແຄມທະເລພາກກາງ ແລະ ເຂດຕອນເໜືອພາກກາງ ມີທີ່ຕັ້ງຍຸດທະສາດສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບທົ່ວປະເທດ ແລະ ຍາມໃດກໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຈາກພັກ ແລະ ລັດ.

ເຂດແຄມທະເລພາກກາງ ແລະ ເຂດຕອນເໜືອພາກກາງ ມີທີ່ຕັ້ງຍຸດທະສາດສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບທົ່ວປະເທດ ແລະ ຍາມໃດກໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຈາກພັກ ແລະ ລັດ.

 ກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດຊາບຊຶມ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດມະຕິຂອງກົມການເມືອງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ພະຈິກ, ທີ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາສູນກາງພັກ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດຊາບຊຶມ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດມະຕິຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຢູ່ເຂດຕອນເໜືອພາກກາງ ແລະ ເຂດແຄມທະເລພາກກາງຮອດປີ 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045.

ນີ້ແມ່ນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 5 ກ່ຽວກັບການພັດທະນາບັນດາເຂດໂດຍຖັດຈາກ 4 ກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດຊາບຊຶມ, ຜັນຂະຫຍາຍ, ປະຕິບັດບັນດາມະຕິສຳຄັນຂອງກົມການເມືອງຊຸດທີ 13 ກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ  ສັງຄົມ, ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຢູ່ 4 ເຂດເໜືອສຸດ, ໃຕ້ສຸດຂອງປະເທດ; ໄຕງວຽນ ແລະ ເຂດທາງທິດຕາເວັນອອກພາກໃຕ້.

ໂດຍເປັນປະທານ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ການປະກາດໃຊ້ມະຕິສະບັບໃໝ່ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ສ້າງບາດກ້າວຫັນປ່ຽນຢ່າງແຮງກ່ວາອີກ, ມີລັກສະນະບຸກທະລຸໃນການເສີມຂະຫຍາຍທີ່ຕັ້ງ, ບົດບາດສຳຄັນພິເສດ ແລະ ຂຸດຄົ້ນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າໄດ້ປຽບໃນການພັດທະນາຂອງເຂດຕອນເໜືອພາກກາງ ແລະ ເຂດແຄມທະເລພາກກາງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ການພັດທະນາເຂດຕອນເໜືອພາກກາງ ແລະ ເຂດແຄມທະເລຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ຍຸດທະສາດພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດ ແລະ ຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດທະເລ ຫວຽດນາມ ແບບຍືນຍົງ. ພັດທະນາເຂດມີທ່າແຮງທາງທະເລ, ສ້າງຄວາມຮັ່ງມີຈາກທະເລບົນພື້ນຖານການເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າໄດ້ປຽບຢ່າງສຸດຂີດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ່ຽວກັບທະເລ; ພັດທະນາ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ; ບັນດາເຂດເສດຖະກິດແຄມທະເລ, ເຂດອຸດສາຫະກຳ, ລະບົບຕົວເມືອງແຄມທະເລ, ບັນດາແລວເສດຖະກິດ; ບັນດາແຫຼ່ງເຕີບໂຕ, ບັນດາສູນກາງເຂດ ແລະ ເຂດທີ່ເປັນກຳລັງໜູນ; ບັນດາຂະແໜງເສດຖະກິດທະເລ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສື່ມວນ​ຊົນຂອງ​​ໄທ: ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ ໄທ​ ຂອງ ​ທ່ານປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫງວຽນ​ຊວັນ​ຟຸກ ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​​ສຳ​ຄັນ​ທາງ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ

ສື່ມວນ​ຊົນຂອງ​​ໄທ: ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ ໄທ​ ຂອງ ​ທ່ານປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫງວຽນ​ຊວັນ​ຟຸກ ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​​ສຳ​ຄັນ​ທາງ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ

ເນື່ອງໃນໂອກາດຢ້ຽມຢາມໄທ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມບັນດາການນຳ ເອເປັກ ຄັ້ງທີ 29, ນັບແຕ່ວັນທີ 16-19 ພະຈິກ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງບາງກອກ ຂອງທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ, ສື່ມວນຊົນຂອງໄທ ໄດ້ລົງຫຼາຍບົດຂ່າວ ໂດຍຢືນຢັນວ່າການຢ້ຽມຢາມແມ່ນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນທາງປະຫວັດສາດ, ສ້າງຂີດໝາຍໃໝ່ໃນການພົວພັນສອງປະເທດ.
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