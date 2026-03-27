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ຂ່າວສານ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ ອາ​ຊີ ປົວ​ຢາວ: ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ເປີດ​ປະ​ຕູ​ຕະຫຼາດ, ເດີນ​ຕາມ​ທ່າ​ອ່ຽງ​ສັນ​ຕິ​ພາບ

ໃນກອງປະຊຸມປະຈຳປີເວທີປາໄສອາຊີປົວຢາວ (BFA) ປີ 2026 ທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່ເທດສະບານ ປົວຢາວ, ແຂວງ ໄຮນາມ ໃນວັນທີ 26 ມີນາ, ບັນດາປະເທດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເປີດປະຕູຕະຫຼາດໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ບັນດາການປະທະກັນທົ່ວໂລກ.
  ທ່ານ ຈ້າວເຫຼືອຈິ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດຈີນ (ພາບ: REUTERS/Tingshu Wang)   

ໃນບົດກ່າວປາໄສທີ່ວາລະປະຊຸມຄົບຄະນະ, ທ່ານ ຈ້າວເຫຼືອຈິ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດຈີນ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນສະພາບການຜັນແປທີ່ສັບສົນແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນຄືໃນປັດຈຸບັນ, ບັນດາປະເທດຕ້ອງເດີນຕາມທ່າອ່ຽງສັນຕິພາບ, ພັດທະນາ, ຮ່ວມມື ແລະ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ, ພ້ອມກັນສ້າງຊາຍຄາອາຊີທີ່ດີງາມກວ່າເກົ່າ; ຕ້ອງປະການປະທະກັນ ແລະ ສູ້ຢັນກັນເພື່ອສ້າງອະນາຄົດແຫ່ງສັນຕິພາບ ແລະ ໝັ້ນຄົງ; ປະການຢູ່ໂດດດ່ຽວ ແລະ ລົບລ້າງເພື່ອສ້າງອະນາຄົດແຫ່ງການຮ່ວມມື ແລະ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ; ປະສິດອຳນາດດ້ານການເມືອງ ແລະ ການຂົ່ມເຫັງກັນເພື່ອສ້າງອະນາຄົດທີ່ຍຸຕິທຳ ແລະ ຊອບທຳ; ປະຖີ້ມຄວາມສົງໄສ ແລະ ຫຼີກໜີ ເພື່ອສ້າງອະນາຄົດທີ່ມີຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

        ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສ້າງອະນາຄົດຮ່ວມກັນ: ສະພາບການໃໝ່, ໂອກາດໃໝ່, ການຮ່ວມມືໃໝ່”, ເວທີປາໄສ BFA ປີ 2026 ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 24 – 27 ມີນາ, ດ້ວຍຄຳໝັ້ນສັນຍາເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມື ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ແລະ ຊອກຫາການພັດທະນາລວມ; ຮັກສາລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເປີດ, ຮອບດ້ານ, ຍືນຍົງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງ; ເຮັດໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ ອາຊີ ມີຄວາມເລິກເຊິ່ງຕື່ມອີກ. ກອງປະຊຸມປະຈຳປີໃນປີນີ້ ໄດ້ສຸມໃສ່ບັນດາເນື້ອຫາ ຄື: ຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດພາກພື້ນ ແລະ ຊອກຫາມາດຕະການສຳລັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກ…

່(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ສອງ​ຕົວ​ເລກ ແລະ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ສະ​ແດງ​ຄວາມຮູ້​ບຸນ​ຄຸນ​ຕໍ່​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ “ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ສອງ​ຕົວ​ເລກ ແລະ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ສະ​ແດງ​ຄວາມຮູ້​ບຸນ​ຄຸນ​ຕໍ່​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ”

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ “ວິສາຫະກິດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຕີບໂຕສອງຕົວເລກ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ວິສາຫະກິດ”.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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