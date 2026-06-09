ຂ່າວສານ
ເວທີປາໄສອະນາຄົດ ອາຊຽນ 2026: ສະແດງຫຼັກໝັ້ນເປັນເຈົ້າການ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຫວຽດນາມ
ເວທີປາໄສອະນາຄົດ ອາຊຽນ 2026: ສະແດງຫຼັກໝັ້ນເປັນເຈົ້າການ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຫວຽດນາມ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໂດຍທ່ານ ສາດສະດາຈານ ຂວາງຣຶຂານ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ຮວາແຈວ ແຂວງ ຝູກຽນ (ຈີນ), ຢັ້ງຢືນ ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວ ສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດເວທີປາໄສອະນາຄົດ ອາຊຽນຄັ້ງທີ 3 ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ກໍຄືບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນອາຊຽນ. ທ່ານ ສຈ. ຂວາງຣຶຂານ ຖືວ່າ ສິ່ງດັ່ງກ່າວກໍຊີ້ໃຫ້ເຫັນບົດບາດນຳພາ ແລະ ການກະທຳຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບ ອາຊຽນ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງ ອາຊຽນ. ຫວຽດນາມ ໄດ້ພັດທະນາເວທີປາໄສ ອະນາຄົດ ອາຊຽນ ເປັນກົນໄກສົນທະນາຂັ້ນສູງ ໂດຍສຸມໃສ່ບັນດາເປົ້າໝາຍໄລຍະຍາວ, ສ້າງຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ແລະ ກຳນົດທິດທາງຮ່ວມມື. ໂຄງການດຳເນີນງານຂອງ ເວທີປາໄສ ສອດຄ່ອງ ແລະ ສະໜິດແໜ້ນກັບທ່າອ່ຽງເຊື່ອງໂຍງ ອາຊຽນ, ການພັດທະນາທົ່ວໂລກ, ເຕົ້າໂຮມພູມປັນຍາຈາກວົງການນັກການເມືອງ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ວິຊາການສຶກສາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍທາງດ້ານທິດສະດີໃຫ້ແກ່ຄວາມເປັນເຈົ້າຍຸດທະສາດ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງ ອາຊຽນ. ທ່ານກໍຖືວ່າ ເວທີປາໄສດັ່ງກ່າວກໍສ້າງໂອກາດເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບຈີນ ແລະ ອາເມລິກາ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງອີກດ້ວຍ.
ໃນຂອບເຂດຂອງເວທີປາໄສອະນາຄົດ ອາຊຽນ 2026 ທີ່ດຳເນີນຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ວັນທີ 8 ມິຖຸນາ, ການສົນທະນາ “ຊາວໜຸ່ມ ອາຊຽນ: ຄວາມຄາດຫວັງຮອດປີ 2030” ຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ສະຖາບັນການຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສ້າງອະນາຄົດຂອງ ອາຊຽນ: ການສົນທະນາລະຫວ່າງລຸ້ນຕໍ່ລຸ້ນ”. ນະທີ່ນີ້, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ປຶກສາຫາລືສາມທ່າອ່ຽງແກ່ນສານຮອດປີ 2030 ລວມມີ: ປັນຍາປະດິດ(AI), ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການແກ້ງແຍ້ງຍຸດທະສາດ, ບັນດານັກປະຖະກະຖາທີ່ວາລະສົນທະນາໄດ້ນຳມາເຊິ່ງຫຼາຍທັດສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.