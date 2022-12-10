ຂ່າວສານ
ເວທີປາໄສພົບປະລະຫວ່າງບັນດາອົງການມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບລາວ ແລະ ວິສາຫະກິດຫວຽດນາມ ຢູ່ລາວ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ລາວ ສົມທົບກັບສະຖານທູດຫວວຽດນາມ ປະຈຳລາວ ຈັດເວທີປາໄສພົບປະລະຫວ່າງບັນດາອົງການມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງລາວ ແລະ ວິສາຫະກິດຫວຽດນາມ ຢູ່ລາວ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນິ້, ທ່ານເຈິ່ນກັວກເຟືອງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາວ່າ ບັນດາອົງການມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງລາວ ຈະສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ໜູນຊ່ວຍ, ແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງຕິດຄັດໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຫວຽດນາມ; ສະເໜີໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນແລະ ວິສາຫະກິດຫວຽດນາມ ສຸມໃສ່ແຫຼ່ງກຳລັງຍູ້ໄວການປະຕິບັດບັນດາໂຄງການລົງທຶນ.
ປະຈຸບັນ, ຫຼາຍໂຄງການລົງທຶນຂອງວິສາຫະກິດຫວຽດນາມ ຢູ່ລາວ ພວມເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ຍົກສູງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານນັບພັນຄົນ, ເພີ່ມແຫຼ່ງງົບປະມານໃຫ້ລັດລາວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂົງເຂດໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ທະນາຄານ, ກະສິກຳ, ປ່າໄມ້…