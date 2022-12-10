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ຂ່າວສານ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ພົບ​ປະ​ລະ​ຫວ່າງ​ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ມີ​ໜ້າ​ທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ລາວ ແລະ ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່​ລາວ

ປະຈຸບັນ, ຫຼາຍໂຄງການລົງທຶນຂອງວິສາຫະກິດຫວຽດນາມ ຢູ່ລາວ ພວມເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ຍົກສູງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານນັບພັນຄົນ...
  (ພາບ: VOV Lao)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ລາວ ສົມທົບກັບສະຖານທູດຫວວຽດນາມ ປະຈຳລາວ ຈັດເວທີປາໄສພົບປະລະຫວ່າງບັນດາອົງການມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງລາວ ແລະ ວິສາຫະກິດຫວຽດນາມ ຢູ່ລາວ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນິ້, ທ່ານເຈິ່ນກັວກເຟືອງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາວ່າ ບັນດາອົງການມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງລາວ ຈະສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ໜູນຊ່ວຍ, ແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງຕິດຄັດໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຫວຽດນາມ; ສະເໜີໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນແລະ ວິສາຫະກິດຫວຽດນາມ ສຸມໃສ່ແຫຼ່ງກຳລັງຍູ້ໄວການປະຕິບັດບັນດາໂຄງການລົງທຶນ.

ປະຈຸບັນ, ຫຼາຍໂຄງການລົງທຶນຂອງວິສາຫະກິດຫວຽດນາມ ຢູ່ລາວ ພວມເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ຍົກສູງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານນັບພັນຄົນ, ເພີ່ມແຫຼ່ງງົບປະມານໃຫ້ລັດລາວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂົງເຂດໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ທະນາຄານ, ກະສິກຳ, ປ່າໄມ້…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ເຂດ​ທະ​ເລ​​ຫມູ່​ເກາະ

ຫວຽດ​ນາມ ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ເຂດ​ທະ​ເລ​​ຫມູ່​ເກາະ

ໃນຍຸດທະຍາດພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຫວຽດນາມ ຮອດປີ 2030, ການທ່ອງທ່ຽວທະເລໝູ່ເກາະແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຮູບແບບຜະລິດຕະພັນຕົ້ນຕໍ ໄດ້ກຳນົດນົດທິດໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາ.
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