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ຂ່າວສານ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ເຂດ​ທົ່ງ​ພຽງ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້ ຫວຽດ​ນາມ - ສ້າງ​ປະ​ຖົມ​ປັດ​ໄຈ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ເປີດກວ້າງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ ໂຮນ​ລັງ

ທີ່ເວທີປາໄສ, ທ່ານນາງ Elsbeth Akkerman, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂຮນລັງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ສອງຝ່າຍມີເປົ້າໝາຍລວມແມ່ນຮັບປະກັນເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ຍືນຍົງຄົງຕົວ ໃນອະນາຄົດ, ມີຄວາມສາມາດຟື້ນຟູທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຊີວະພາບ.

ທີ່ເວທີປາໄສ, ທ່ານນາງ Elsbeth Akkerman, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂຮນລັງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ສອງຝ່າຍມີເປົ້າໝາຍລວມແມ່ນຮັບປະກັນເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ຍືນຍົງຄົງຕົວ ໃນອະນາຄົດ, ມີຄວາມສາມາດຟື້ນຟູທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຊີວະພາບ. 

   

ພາບປະກອບ: TTXVN

ວັນທີ 8 ເມສາ, ຢູ່ເກິ່ນເທີ, ອົງການທູຕານຸທູດ ໂຮນລັງປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບຫ້ອງການການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ ສາຂາ ເກິ່ນເທີ  (VCCI ເກິ່ນເທີ) ແລະ ສະມາຄົມວິສາຫະກິດ ໂຮນລັງ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຈັດຕັ້ງ “ເວທີປາໄສດຳເນີນທຸລະກິດເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ”. ເວທີປາໄສແມ່ນກາລະໂອກາດເພື່ອໃຫ້ໂຮນລັງອັບເດດໂຄງການດຳເນີນງານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ໂຮນລັງ ຢູ່ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ແລະ ແນະນຳບັນດາມາດຕະການຂອງ ໂຮນລັງເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍຢູ່ເຂດດັ່ງກ່າວ, ດ້ວຍວາລະການປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບກະສິກຳ, ນ້ຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີພະລາທິການ ກໍ່ຄືການພັດທະນາສູນກະສິກຳຂອງເຂດ.

ທີ່ເວທີປາໄສ, ທ່ານນາງ Elsbeth Akkerman, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂຮນລັງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ສອງຝ່າຍມີເປົ້າໝາຍລວມແມ່ນຮັບປະກັນເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ຍືນຍົງຄົງຕົວ ໃນອະນາຄົດ, ມີຄວາມສາມາດຟື້ນຟູທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຊີວະພາບ. ໂຮນລັງເຊື່ອໝັ້ນວ່າ EVFTA ອາດຈະຊຸກຍູ້ ການພົວພັນຮ່ວມມືດຳເນີນທຸລະກິດກ່ວາອີກ, ແລະ ໂຮນລັງປາດຖະໜາຢາກກາຍເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຂອງ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ, ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ຫວຽດນາມເວົ້າສະເພາະໃນຂອບເຂດການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບນ້ຳ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ກ່ຽວກັບກະສິກຳແບບຍືນຍົງ ແລະ ຄ້ຳປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອ​ງະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 14 ຂອງ​ຄະ​ນະ​ຊີ້​ນຳ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ປ້ອງ​ກັນ, ຕ້ານ​ໂລກ​ລະ​ບາດ​ໂຄວິດ - 19

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອ​ງະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 14 ຂອງ​ຄະ​ນະ​ຊີ້​ນຳ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ປ້ອງ​ກັນ, ຕ້ານ​ໂລກ​ລະ​ບາດ​ໂຄວິດ - 19

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 13 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳ, ສະພາບການໂລກມີການຜັນແປຫຼາຍຢ່າງ ໄດ້ກໍ່ຜົນກະທົບ ແລະ ຜົນກະທ້ອນໂດຍກົງຕໍ່ຫວຽດນາມ.
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