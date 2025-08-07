Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊ​າດ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຕິດ​ຕາມກວ​ດ​ກາ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ

ເວທີປາໄສກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທຳອິດ ໂດຍ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈັດຂຶ້ນ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດເພື່ອສ້າງສາພັດທະນາ”.
ບັນດາກາດຂອງເວທີປາໄສ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ສິງຫາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ເວທີປາໄສກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທຳອິດ ໂດຍ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈັດຂຶ້ນ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດເພື່ອສ້າງສາພັດທະນາ”. ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝິິນ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳປາໄສໄຂກອງປະຊຸມ.

        ເວທີປາໄສໄດ້ສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການກຳນົດທິດ, ທັດສະນະໃໝ່ຕາມມະຕິຂອງສູນກາງພັກ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງໃໝ່ການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ; ກຳນົດຈຸດສຸມຕິດຕາມກວດກາຂອງອາຍຸການຕໍ່ໄປ ເພື່ອປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍ, ມະຕິຂອງພັກ, ພິເສດແມ່ນບັນດາມະຕິຍຸດທະສາດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

        ເວທີປາໄສກໍຕີລາຄາກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດໃນໄລຍະຜ່ານມາຢ່າງຮອບດ້ານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາຈຸດປັບປຸງ, ປ່ຽນແປງໃໝ່, ບັນດາບັນຫາທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ, ບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະ, ມາດຕະການຍົກສູງປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະກອບສ່ວນຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບລັດຖະບານໃນສະພາບການ ຫວຽດນາມ ຫາກໍປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ສັບຊ້ອນຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານ ແລະ ປະຕິບັດຮູບແບບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ 2 ຂັ້ນ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ປ່ຽນແປງໃໝ່ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາເພື່ອສ້າງສັນພັດທະນາ

ປ່ຽນແປງໃໝ່ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາເພື່ອສ້າງສັນພັດທະນາ

ໃນຂອບເຂດເວທີປາໄສຍັງດຳເນີນບັນດາວາລະປຶກສາຫາລືຫົວເລື່ອງສະເພາະກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະກອບສ່ວນສ້າງລະບອບລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ.
