ຂ່າວສານ
ເວທີປາໄສຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາຄັ້ງທຳອິດ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ສິງຫາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ເວທີປາໄສກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທຳອິດ ໂດຍ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈັດຂຶ້ນ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດເພື່ອສ້າງສາພັດທະນາ”. ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝິິນ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳປາໄສໄຂກອງປະຊຸມ.
ເວທີປາໄສໄດ້ສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການກຳນົດທິດ, ທັດສະນະໃໝ່ຕາມມະຕິຂອງສູນກາງພັກ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງໃໝ່ການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ; ກຳນົດຈຸດສຸມຕິດຕາມກວດກາຂອງອາຍຸການຕໍ່ໄປ ເພື່ອປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍ, ມະຕິຂອງພັກ, ພິເສດແມ່ນບັນດາມະຕິຍຸດທະສາດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ເວທີປາໄສກໍຕີລາຄາກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດໃນໄລຍະຜ່ານມາຢ່າງຮອບດ້ານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາຈຸດປັບປຸງ, ປ່ຽນແປງໃໝ່, ບັນດາບັນຫາທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ, ບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະ, ມາດຕະການຍົກສູງປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະກອບສ່ວນຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບລັດຖະບານໃນສະພາບການ ຫວຽດນາມ ຫາກໍປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ສັບຊ້ອນຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານ ແລະ ປະຕິບັດຮູບແບບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ 2 ຂັ້ນ.