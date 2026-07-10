ຂ່າວສານ
ເວິນດົນ ໄປຕື່ມບາດກ້າວໜຶ່ງກາຍເປັນສູນ MRO ໃໝ່ຂອງພາກພື້ນ
ວັນທີ 08 ກໍລະກົດ, ຄະນະກຳມະການ ເອີລົບ (ອີຊີ), ໄດ້ອະນຸມັດຜ່ານການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຮ່ວມທຸລະກິດ HAECO Vietnam (Aircraft Engineering) Company Limited ລະຫວ່າງ ກຸ່ມບໍລິສັດ Sun Group ຂອງ ຫວຽດນາມ, Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited (HAECO) ຂອງຮົ່ງກົງ (ຈີນ), ພ້ອມກັບ 2 ຄູ່ຮ່ວມມື ຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນ Toyota Tsusho Corporation ແລະ Japan Airlines. ບໍລິສັດຮ່ວມທຸລະກິດນີ້ຈະເຄື່ອນໄຫວໃນຂົງເຂດບຳລຸງຮັກສາເຮືອບິນການຄ້າຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ເຖິງວ່າບໍລິສັດຮ່ວມທຸລະກິດນີ້ໄດ້ຕັ້ງຢູ່ ຫວຽດນາມ, ແຕ່ການຮ່ວມມືນີ້ຍັງຕ້ອງຍື່ນສະເໜີຕໍ່ຄະນະກຳມະການ ເອີລົບ ພິຈາລະນາ ຍ້ອນລາຍຮັບທົ່ວໂລກຂອງ HAECO, Toyota Tsusho ແລະ Japan Airlines ໄດ້ເກີນການກຳນົດການແຈ້ງແບບລວມສູນດ້ານເສດຖະກິດ ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງ ອີຢູ. ສະນັ້ນ, ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນອຸປະສັກດ້ານນິຕິກຳສາກົນສຸດທ້າຍທີ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ, ເປີດຊ່ອງທາງເພື່ອໃຫ້ໂຄງການຜັນຂະຫຍາຍຖືກຕາມຄວາມຄືບໜ້າ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ວັນທີ 16 ມິຖຸນາ, ບັນດາຝ່າຍໄດ້ລົງນາມໃນເອກກະສານຮ່ວມມືຢູ່່ທ່າອາກາດສະຍານສາກົນ ເວິນດົນ (ກວາງນິງ) ເພື່ອພັດທະນາໜ່ວຍບຳລຸງຮັກສາ, ຊ້ອນແປງ, ປັບປຸງເຮືອບິນ (MRO) ດ້ວຍຍອດເງິນລົງທຶນ 360 ລ້ານ USD ໃນເນື້ອທີ່ດິນກວ່າ 20 ເຮັກຕາ. ເມື່ອໄດ້ນຳເຂົ້າໃຊ້ການ, ນີ້ຈະແມ່ນໜ່ວຍ MRO ທີ່ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ທຳອິດຢູ່ສະໜາມບິນເອກະຊົນຢູ່ ຫວຽດນາມ.