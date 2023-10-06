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ຂ່າວສານ

ເວທີປາໄສເສດຖະກິດຮ່ວມມື, ສະຫະກອນ ປີ 2023 ຈະດຳເນີນໃນເດືອນ ຕຸລາ

2022, ທີ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານເວທີປາໄສເສດຖະກິດຮ່ວມມື, ສະຫະກອນ ປີ 2022 ຕາມແບບເຊິ່ງໜ້າ ສົມທົບກັບແບບທາງໄກກັບ 63 ແຂວງ, ນະຄອນ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ທີ່ກອງປະຊຸມປີ 2022

ເວທີປາໄສເສດຖະກິດຮ່ວມມື, ສະຫະກອນ ປີ 2023, ດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ “ສ້າງນະໂຍບາຍໜູນຊ່ວຍຂອງລັດໃຫ້ສົມບູບແບບ - ກຳລັງໜູນຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດລວມໝູ່, ສະຫະກອນ ໃນໄລຍະໃໝ່”, ຄາດວ່າຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນຕຸລານີ້. ປີ 2022, ທີ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານເວທີປາໄສເສດຖະກິດຮ່ວມມື, ສະຫະກອນ ປີ 2022 ຕາມແບບເຊິ່ງໜ້າ ສົມທົບກັບແບບທາງໄກກັບ 63 ແຂວງ, ນະຄອນ. ເວທີປາໄສໄດ້ຕີລາຄາໂດຍພື້ນຖານ, ພາວະວິໄສ, ຮອບດ້ານ, ເລິກເຊິ່ງ ບັນດາທ່າອ່ຽງຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ສະພາບແວດລ້ອມຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ, ບັນດາຄຳຮຽກຮ້ອງພາວະວິໄສທີ່ຄວນໄດ້ປ່ຽນໃໝ່ຂອງຮູບແບບເສດຖະກິດນີ້, ກໍ່ຄືສະເໜີໜ້າທີ່, ມາດຕະການຈຸດສຸມທີ່ຄວນຈະປະຕິບັດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ພິເສດ, ບັນດາມາດຕະການໄດ້ຍົກອອກມາຕິດພັນກັບຄວາມຕັດສິນໃຈຫັນປ່ຽນດີຈີຕອນຂອງ ຫວຽດນາມ  ເພື່ອປ່ຽນແປງຮູບແບບການຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານຂອງຮູບບແບບເສດຖະກິດລວມໝູ່, ສະຫະກອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຢັ້ງ​ຢື​ນ​ບົດ​ບາດ​ໃນ​ຕະຫຼາດ LNG ທົ່ວ​ໂລກ

ຫວຽດ​ນາມ ຢັ້ງ​ຢື​ນ​ບົດ​ບາດ​ໃນ​ຕະຫຼາດ LNG ທົ່ວ​ໂລກ

ຮອດປີ 2030, ພະລັງງານທົດແທນຄື ແຮງລົງ ແລະ ແສງຕາເວັນ ຄາດວ່າຈະຕອບສະໜອງເກືອບ 31% ຄວາມຕ້ອງການດ້ານພະລັງງານຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ LNG ຍັງກວມເອົາ 24,8% ຍອດສະມັດຕະພາບ ພະລັງງານ.
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