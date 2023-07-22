ຂ່າວສານ
ເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ມາເລເຊຍ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເຫດການ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ Anwar Ibrahim ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ, ປີ 2021, 2 ປະເທດໄດ້ວາງອອກເປົ້າໝາຍໃຫ້ຍອດວົງເງິນການຄ້າ 2 ຝ່າຍບັນລຸ 18 ຕື້ USD ໃນປີ 2025. ແຕ່ມາຮອດປະຈຸບັນ, ອີງໃສ່ຕົວເລກສະຖິຕິຂອງ ມາເລເຊຍ, ຍອດວົງເງິນການຄ້າລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໄດ້ລືນກາຍຂາດໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືກັບບັນດາວິສາຫະກິດ ມາເລເຊຍ ໃນບັນດາຂົງເຂດເສດສະຖະກິດສີຂຽວໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ.
ທີ່ເຫດການ, ມີຫຼາຍກາລະໂອກາດຮ່ວມມື, ດຳເນີນທຸລະກິດ, ການລົງທຶນໄດ້ສະເໜີ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ມາເລເຊຍ ສາມາດເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດ ແລະ ທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.