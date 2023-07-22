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ຂ່າວສານ

ເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ມາເລເຊຍ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ Anwar Ibrahim ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ, ປີ 2021, 2 ປະເທດໄດ້ວາງອອກເປົ້າໝາຍໃຫ້ຍອດວົງເງິນການຄ້າ 2 ຝ່າຍບັນລຸ 18 ຕື້ USD ໃນປີ 2025.
ທີ່ເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ມາເລເຊຍ (ພາບ: TTXVN)
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ກໍລະກົດ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ Anwar Ibrahim ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ມາເລເຊຍ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເຫດການ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ Anwar Ibrahim ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ, ປີ 2021, 2 ປະເທດໄດ້ວາງອອກເປົ້າໝາຍໃຫ້ຍອດວົງເງິນການຄ້າ 2 ຝ່າຍບັນລຸ 18 ຕື້ USD ໃນປີ 2025. ແຕ່ມາຮອດປະຈຸບັນ, ອີງໃສ່ຕົວເລກສະຖິຕິຂອງ ມາເລເຊຍ, ຍອດວົງເງິນການຄ້າລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໄດ້ລືນກາຍຂາດໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືກັບບັນດາວິສາຫະກິດ ມາເລເຊຍ ໃນບັນດາຂົງເຂດເສດສະຖະກິດສີຂຽວໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ.

ທີ່ເຫດການ, ມີຫຼາຍກາລະໂອກາດຮ່ວມມື, ດຳເນີນທຸລະກິດ, ການລົງທຶນໄດ້ສະເໜີ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ມາເລເຊຍ ສາມາດເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດ ແລະ ທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລັດ​ເຊຍ ແລະ ຢູ​ແກຼນ ລ້ວນ​ແຕ່​ກຳ​ນົດ​ວ່າ ກຳ​ປັ່ນ​ຕ່າງໆ​ຢູ່​ທະ​ເລ​ດຳ ອາດ​ຈະ​ແມ່ນ​ກຳ​ປັ່ນ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າ​ການ​ທະ​ຫານ

ລັດ​ເຊຍ ແລະ ຢູ​ແກຼນ ລ້ວນ​ແຕ່​ກຳ​ນົດ​ວ່າ ກຳ​ປັ່ນ​ຕ່າງໆ​ຢູ່​ທະ​ເລ​ດຳ ອາດ​ຈະ​ແມ່ນ​ກຳ​ປັ່ນ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າ​ການ​ທະ​ຫານ

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລັດເຊຍ ກຳນົດວ່າ ທຸກກຳປັ່ນຢູ່ທະເລດຳ ໄປເຖິງທ່າກຳປັ່ນແຫ່ງຕ່າງໆຂອງ ຢູແກຼນ “ອາດຈະແມ່ນກຳປັ່ນຂົນສົ່ງສິນຄ້າການທະຫານ”.
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