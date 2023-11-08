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ຂ່າວສານ

ເວທີປາໄສບັນດາປະເທດເກາະມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ຄັ້ງທີ 52

ນີ້ແມ່ນກອງປະຊຸມຄັ້ງທຳອິດຂອງບັນດາການນຳ PIF ນັບແຕ່ພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ-19
(ພາບປະກອບ: The Conversation)

ແຕ່ວັນທີ 07 – 10 ພະຈິກ, ເວທີປາໄສບັນດາປະເທດເກາະມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ (PIF) ຄັ້ງທີ 25 ໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນຢູ່ໝູ່ເກາະ Cook. ນີ້ແມ່ນກອງປະຊຸມຄັ້ງທຳອິດຂອງບັນດາການນຳ PIF ນັບແຕ່ພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງກວ້າງຂວາງຈາກບັນດາ “ປະເທດຄູ່ຮ່ວມມມື” ເພື່ອແນໃສ່ພ້ອມກັນແລກປ່ຽນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາຢູ່ພາກພື້ນ.

ໂຄງການດຳເນີນງານໄດ້ຮັບບຸລິມະສິດແຖວໜ້າຂອງບັນດາຜູ້ແທນຫຼາຍປະເທດແມ່ນ ລົບລ້າງການແກ່ງແຍ້ງດ້ານພູມສາດການເມືອງປະເທດໃຫຍ່, ສາມັກຄີ, ມານະພະຍາຍາມຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຊຸກຍູ້ຍຸດທະສາດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກສີຂຽວຮອດປີ 2050, ການຍົກຍ້າຍກຳລັງແຮງງານ ແລະ ບັນດາບັນຫາຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ພາກພື້ນ. ໃນນັ້ນ, ບຸລິມະສິດຈຸດສູມແມ່ນການປ້ອງກັນຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເວເນຊູເອລາ ແລະ ລາວ ເຂົ້າຍື່ນສານຕາຕັ້ງ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເວເນຊູເອລາ ແລະ ລາວ ເຂົ້າຍື່ນສານຕາຕັ້ງ

2 ຝ່າຍຈະມານະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງ 2 ປະເທດ, ການພົວພັນຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ 2 ພັກ, 2 ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ 2 ປະເທດເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ.
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