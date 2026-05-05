ຂ່າວສານ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເລີ່ມຕົ້ນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ອິນເດຍ 05/05/2026 ຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຢູ່ສະໜາມບິນມີທ່ານ Nityanand Rai ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນອິນເດຍ, ທ່ານ Tshering Wangchuk Sherpa ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອິນເດຍ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄປຮອດ New Delhi,ເລີ່ມຕົ້ນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ອິນເດຍ (ພາບ: TTXVN) ຕອນບ່າຍວັນທີ 5 ພຶດສະພາ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ເຮືອບິນນຳສົ່ງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໄປຮອດສະໜາມບິນທະຫານ Palam, New Delhi, ເລີ່ມຕົ້ນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ອິນເດຍ, ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິນເດຍ Narendra Modi ອອກ. ຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຢູ່ສະໜາມບິນມີທ່ານ Nityanand Rai ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນອິນເດຍ, ທ່ານ Tshering Wangchuk Sherpa ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອິນເດຍ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ທ່ານ ຫງວຽນແທັງຫ໋າຍ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອິນເດຍ, ທ່ານ ເລກວາງບຽນ ຫົວໜ້າກົງສູນໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ Mumbai, ອິນເດຍ ພ້ອມກັບພະນັກງານ, ພາລະກອນສະຖານທູດຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອິນເດຍ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)