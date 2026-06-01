ຂ່າວສານ
ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນ ຫວຽດນາມ ຮັກສາສາຍພົວພັນອັນດີງາມກັບບັນດາປະເທດໃຫຍ່
ເມື່ອຕອບສຳພາດນັກຂ່າວ Reuters ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມ Shangri-la ຄັ້ງທີ 23 ທີ່ດຳເນີນຢູ່ ສິງກະໂປ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ແຜນນະໂຍບາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນບໍ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດນີ້ເພື່ອກໍ່ຜົນເສຍຫາຍຫຼື ສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ປະເທດອື່ນ. ສຳລັບສາຍພົວພັນ ອາເມລິກາ - ຈີນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຖືວ່າ ການແກ້ງແຍ້ງລະຫວ່າງບັນດາປະເທດໃຫຍ່ ແມ່ນຄວາມເປັນຈິງພາວະວິໄສ. ຫວຽດນາມ ບໍ່ເຂົ້າເຖິງການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດໃຫຍ່ ຈາກແງ່ມູມຄວາມໝັ້ນຄົງ, ກໍບໍ່ເລືອກອ່ຽງໃສ່ຝ່າຍໃດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ ແລະ ພວມຮັກສາສາຍພົວພັນອັນດີງາມກັບທັງ ອາເມລິກາ ແລະ ຈີນ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຍຫດໃຫ້ທັງທຸກຝ່າຍ, ພ້ອມທັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບຂອງພາກພື້ນ.
ເມື່ອຖືກຖາມກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍເຕີບໂຕເສດຖະກິດ 2 ຕົວເລກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ກຳນົດເປົ້າໝາຍຢ່າງຈະແຈ້ງ, ນັ້ນແມ່ນຮອດປີ 2045 ກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາ, ມີລາຍຮັບສູງ. ເປົ້າໝາຍນີ້ໄດ້ວາງອອກຈາກຫຼາຍປີກ່ອນ ແລະ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ, ໃນນັ້ນ ໄດ້ລະບຸໃນບົດລາຍການງານການເມືອງຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ.