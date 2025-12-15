Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ວິ​ວັດ​ທະ​ນາ​ການ​ກະ​ກຽມ​ໃຫ້​ແກ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ພັກ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ຢ່າງ​ພິ​ຖີ​ພິ​ຖັນ ແລະ ມີ​ແບບ​ມີ​ແຜນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ທັນວາ, ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ຫົວໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງເຂດ 1 ພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ 11 ເທດສະບານໃນບໍລິເວນນະຄອນ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ

ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ວຽກງານກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ວິວັດທະນາການກະກຽມພວມໄດ້ດຳເນີນຢ່າງພິຖີພິຖັນ, ມີແບບມີແຜນ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ປະກອບຄຳເຫັນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດ. ເລື່ອງຮັບເອົາຄຳເຫັນປະກອບເຂົ້າໃນຮ່າງເອກະສານກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຖືກເຂັ້ມງວດ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ແທດຈິງ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ກໍຕີລາຄາສູງເລື່ອງນະຄອນພວມຍູ້ແຮງການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງກົງຈັກຢ່າງສົມບູນແບບ.

        “ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຊົມເຊີຍບັນດານະໂຍບາຍຂອງນະຄອນພັດທະນາລະບົບຄົມມະນາຄົມສາທາລະນະສີຂຽວ ຕ້ອງມີຂັ້ນຕອນຄວບຄຸມຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ແຫຼ່ງປ່ອຍອາຍພິດ ແລະ ຕ້ອງແກ້ໄຂຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ນີ້ກໍແມ່ນຄຳຮຽກຮ້ອງທີ່ຮີບດ່ວນ ແລະ ຈຳເປັນສຳລັບຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາຂອງປະຊາຊົນ. ສະເພາະບັນຫາເປັນມົນລະພິດອາກາດ, ກຳລັງຕຳຫຼວດຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມສ້າງສຳນວນຄະດີ, ແກ້ໄຂບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບບັນດາໂຮງຈັກໂຮງງານ, ສະຖານີຕິດຕັ້ງເຄື່ອງວັດແທກ ທີ່ປະກາດບັນດາຕົວເລກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບລະດັບມົນລະພິດ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

