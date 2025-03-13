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ຂ່າວສານ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ຊອກ​ຮູ້​ຮູບ​ແບບ​ພັດ​ທະ​ນາ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ທ່າ​ກຳ​ປັ່ນ​ທະ​ເລ​ຂອງ ສິງ​ກະ​ໂປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະເໜີ້ໃນໄລຍະມໍ່ໆມານີ້ ຫວຽດນາມ ຈະຈັດສົ່ງນັກຮຽນມາຮ່ຳຮຽນເຕັກໂນໂລຢີການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທ່າກຳປັ່ນ.
, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ທ່າກຳປັ່ນ Pansir Panjan

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ມີນາ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມສິງກະໂປ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ທ່າກຳປັ່ນ Pansir Panjang, ເຊິ່ງແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາທ່າກຳປັ່ນ container ທັນສະໄໝທີ່ສຸດຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ເພື່ອແນໃສ່ຊອກຮູ້ຮູບແບບພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງທ່າກຳປັ່ນຂອງ ສິງກະໂປ. ກ່າວຄຳເຫັນເມື່ອພົບປະກັບທ່ານ Nelson Quek,  ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຝ່າຍບໍລິຫານໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ບັນດາການນຳກຸ່ມບໍລິສັດ PSA Singapore - ເຊິ່ງແມ່ນຫົວໜ່ວຍເຄື່ອນໄຫວທ່າກຳປັ່ນ Pansir Panjang,  ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມປາດຖະໜາຢາກ PSA ມີໜ້າຢູ່ ຫວຽດນາມ ໂດຍໄວ ເພື່ອຮ່ວມມືພັດທະນາລະບົບທ່າກຳປັ່ນທະເລ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະເໜີ້ໃນໄລຍະມໍ່ໆມານີ້ ຫວຽດນາມ ຈະຈັດສົ່ງນັກຮຽນມາຮ່ຳຮຽນເຕັກໂນໂລຢີການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທ່າກຳປັ່ນ. ສ່ວນຜູ້ຕາງໜ້າ PSA ໄດ້ສະແດງພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ.

ແລະກໍ່ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ມີນາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຫວຽດນາມ ສະຖານທີ່ນັດພົບຂອງສັງກາດວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານການເງິນ”. ເຫດການໂດຍສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສິງກະໂປ ສົມທົບກັບກະຊວງການເງິນ ຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການຢ້ຽມຢາມ ອິນໂດເນເຊຍ, ຄະນະເລຂາອາຊຽນ, ສິງກະໂປຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ

ການຢ້ຽມຢາມ ອິນໂດເນເຊຍ, ຄະນະເລຂາອາຊຽນ, ສິງກະໂປຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ

ຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດຂອງການຢ້ຽມຢາມ ຍັງແມ່ນຢູ່ບ່ອນວ່າ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄປຢ້ຽມຢາມ ຄະນະເລຂາ ອາຊຽນ, ຍົກໃຫ້ເຫັນລະດັບຄວາມສຳຄັນຍຸດທະສາດຂອງ ອາຊຽນ ສຳລັບຫວຽດນາມ
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