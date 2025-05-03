ຂ່າວສານ
ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຈະເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດປະເທດ ກາຊັກສະຖານ, ເອເຊັກໄບຢານ, ເບລາຣຸດ ແລະ ຢ້ຽມຢ້າມສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ຢ່າງເປັນທາງການ
ວັນທີ 02 ພຶດສະພາ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ. ກາຊັກສະຖານ, Kassym-Jormat Tokayev; ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເຊັກໄບຢານ Ilham Aliyev; ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ. ເບລາຣຸດ, Aleksandr Lukashenko, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ຈະເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ສ. ກາຊັກສະຖານ, ສ.ອາເຊັກໄບຢານ ແລະ ຢ້ຽມຢາມສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີ ແຫ່ງວັນໄຊຊະນະໃນສົງຄາມປ້ອງກັນປະເທດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ (1945-2025), ຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ສ.ເບລາຣຸດ. ການເດີນທາງຢ້ຽມຢາມຕ່າງປະເທດຄັ້ງນີ້ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 05 ພຶດສະພາ ຫາວັນທີ 12 ພຶດສະພາ.