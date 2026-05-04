ຂ່າວສານ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຢ້ຽມຢາມສີລັງກາທາງລັດຖະກິດ 04/05/2026 ຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດແລ້ວ, ການຢ້ຽມຢາມຈະດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 7 – 8 ພຶດສະພາ 2026. ທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຢ້ຽມຢາມສີລັງກາທາງລັດຖະກິດ (ພາບ: VOV) ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານ Anura Kumara Dissanayake ປະທານາທິບໍດີ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ສີລັງກາ, ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ປະທານປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ ທາງລັດຖະກິດ ຢູ່ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ສີລັງກາ. ຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດແລ້ວ, ການຢ້ຽມຢາມຈະດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 7 – 8 ພຶດສະພາ 2026. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)