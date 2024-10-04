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ຂ່າວສານ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ພົບ​ປະ​ກັບ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ອຽກ​ລັງ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ອຽກລັງ, ວັນທີ 03 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Dublin, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ພົບປະກັບບັນດາວິສາຫະກິດ ອຽກລັງ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ພົບປະກັບວິສາຫະກິດ ອຽກລັງ (ພາບ: TTXVN)

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ຊີແຈ້ງວ່າ ຫວຽດນາມ ກຳນົດທິດມຸ່ງໄປເຖິງການດຶງດູດນັກລົງທຶນໂດຍມີການຄັດຈ້ອນ ມຸ່ງໄປເຖິງການພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ເສດຖະກິດພູມປັນຍາ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ໃຫ້ບຸລິມະສິດຕໍ່ກັບບັນດາໂຄງການເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ເອເລັກໂຕນິກ, ເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, ນະວັດຕະກຳ, ພະລັງງານທົດແທນ, ພະລັງງານໃໝ່ (Hydrogen), ເຕັກໂນໂລຢີຊີວະສາດ, ສາທາລະນະສຸກ, ສູນການເງິນສາກົນ, ການຄ້າການບໍລິການທີ່ທັນສະໄໝ, ສ້າງໂຄງປະກອບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການເຄື່ອນໄຫວຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ...

          ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ປາດຖະໜາວ່າ ບັນດາວິສາຫະກິດ ອຽກລັງ ສືບຕໍ່ລົງທຶນຢ່າງແຮງຢູ່ ຫວຽດນາມ; ສົ່ງເສີມບັນດາວິສາຫະກິດເປີດກວ້າງໂຄງການຮ່ວມມື ແລະ ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມື, ລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເດັດ​ດຽວ​ຄັດ​ຄ້ານ​ການ​ປ​ະ​ພຶດທີ່​ຮຸນ​ແຮງ​ຂອງ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກົດ​ໝາຍ ຈີນ ​ຕໍ່​ກັບ​ຊາວ​ປະ​ມົງ ຫວຽດ​ນາມ

ເດັດ​ດຽວ​ຄັດ​ຄ້ານ​ການ​ປ​ະ​ພຶດທີ່​ຮຸນ​ແຮງ​ຂອງ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກົດ​ໝາຍ ຈີນ ​ຕໍ່​ກັບ​ຊາວ​ປະ​ມົງ ຫວຽດ​ນາມ

ກຳລັງປະຕິບັດກົດໝາຍ ຈີນ ໄດ້ປາບປາມ, ຕີບາດເຈັບ ແລະ ຢຶດຊັບສິນຂອງຊາວປະມົງ ຫວຽດນາມ ໃນກ່ຳປັ່ນຫາປາ QNg 95739 TS (ແຂວງ ກວ໋າງງາຍ) ໃນຂະນະທີ່ພວມເຄື່ອນໄຫວຢູ່ເຂດໝູ່ເກາະຮວ່າງຊາ ຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນວັນທີ 29 ກັນຍາ.
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