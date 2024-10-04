ຂ່າວສານ
ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ພົບປະກັບວິສາຫະກິດ ອຽກລັງ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ຊີແຈ້ງວ່າ ຫວຽດນາມ ກຳນົດທິດມຸ່ງໄປເຖິງການດຶງດູດນັກລົງທຶນໂດຍມີການຄັດຈ້ອນ ມຸ່ງໄປເຖິງການພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ເສດຖະກິດພູມປັນຍາ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ໃຫ້ບຸລິມະສິດຕໍ່ກັບບັນດາໂຄງການເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ເອເລັກໂຕນິກ, ເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, ນະວັດຕະກຳ, ພະລັງງານທົດແທນ, ພະລັງງານໃໝ່ (Hydrogen), ເຕັກໂນໂລຢີຊີວະສາດ, ສາທາລະນະສຸກ, ສູນການເງິນສາກົນ, ການຄ້າການບໍລິການທີ່ທັນສະໄໝ, ສ້າງໂຄງປະກອບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການເຄື່ອນໄຫວຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ...
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ປາດຖະໜາວ່າ ບັນດາວິສາຫະກິດ ອຽກລັງ ສືບຕໍ່ລົງທຶນຢ່າງແຮງຢູ່ ຫວຽດນາມ; ສົ່ງເສີມບັນດາວິສາຫະກິດເປີດກວ້າງໂຄງການຮ່ວມມື ແລະ ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມື, ລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ.