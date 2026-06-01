ຂ່າວສານ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ພົບປະກັບພະນັກງານສະຖານທູດ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ ສິງກະໂປ 01/06/2026 ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ພົບປະກັບພະນັກງານ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສິງກະໂປ ພ້ອມດ້ວຍພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ສິງກະໂປ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ຖ່າຍຮູບກັບພະນັກງານ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສິງກະໂປ ພ້ອມດ້ວຍພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ສິງກະໂປ (ພາບ: VOV) ຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ພຶດສະພາ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ພົບປະກັບພະນັກງານ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສິງກະໂປ ພ້ອມດ້ວຍພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ສິງກະໂປ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ໃນການພົບປະ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ພັກ ແລະ ລັດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ເບິ່ງແຍງດູແລປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຢັ້ງຢືນວ່າ ບັນດາອົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ພາຍໃນປະເທດ ຈະສືບຕໍ່ປັບປຸງນະໂຍບາຍສຳລັບຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ຕ່າງປະເທດໃຫ້ສົມບູນແບບ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ປາດຖະໜາວ່າ ປະຊາຄົມ ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ ສິງກະໂປ ສືບຕໍ່ສາມັກຄີກັນ, ພັດທະນາ, ອວ່າຍໜ້າເມື່ອຫາບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ອະນຸລັກຮັກສາພາສາ ຫວຽດ ແລະ ສີສັນວັດທະນະທຳຂອງງຊາດ; ສືບຕໍ່ແມ່ນຂົວຕໍ່ທີ່ສຸດສຳຄັນໃນການຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ຫວຽດາມ - ສິງກະໂປ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)