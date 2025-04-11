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ຂ່າວສານ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ຈະ​ມາ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຫວຽດ​ນາມ ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນ ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງຈະມາຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ທາງລັດຖະກິດ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 – 15 ເມສາ 2025
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນ ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ (ພາບ: TTXVN)
ວັນທີ 11 ເມສາ, ຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດຍຕອບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ທ່ານປະທານປະເທດແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ ເລື່ອງເກືອງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນ ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງຈະມາຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ທາງລັດຖະກິດ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 – 15 ເມສາ 2025.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງນ້ຳ​ໃຈ​ສາ​ມັກ​ຄີ, ມິດ​ຕະ​ພາບ, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ-ກຳ​ປູ​ເຈຍ-ລາວ

ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງນ້ຳ​ໃຈ​ສາ​ມັກ​ຄີ, ມິດ​ຕະ​ພາບ, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ-ກຳ​ປູ​ເຈຍ-ລາວ

ປະຈຸບັນ, ມີນັກສຶກ ກຳປູເຈຍ ແລະ ລາວ 21 ຄົນພວມດຳລົງຊີວິດ, ຮ່ຳຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ອານຢາງ.
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