Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫຽດ​ນາມ, ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ວັນ​ບຸນ​ມະ​ຫາ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ທົ່ວ​ປວງ​ຊົນ​ທັງ​ຊາດ ຢູ່​ເມືອງ ບາ​ດິ່ງ, ຮ່າ​ໂນ້ຍ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ປະຊາຊົນກຸ່ມ 1, ເມືອງບາດິ່ງຮັບຊາບກ່ຽວກັບບັນດາໝາກຜົນພົ້ນເດັ່ນກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ເນັ້ນໜັ້ກວ່າ ໝາກຜົນນີ້ມີການປະກອບສ່ວນຂອງປະຊາຊົນເມືອງບາດິ່ງ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍເວົ້າລວມ.
ວັນບຸນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ (ພາບ: TXXVN)

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 95 ປິແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງ ແນວໂຮມ ເອກະພາບແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ (18/11/1930), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ວັນບຸນ ມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ ກັບປະຊາຊົນກຸ່ມ 1, ເມືອງບາດິ່ງ ແລະ ຄູສອນນັກຮຽນໂຮງຮຽນມັດຖະຍົມຕອນປາຍ ຟານດິ່ງຟຸ່ງ ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 16 ພະຈິກ, ຢູ່ເມືອງ ບາດິ່ງ, ນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ.

ນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ປະຊາຊົນກຸ່ມ 1, ເມືອງບາດິ່ງຮັບຊາບກ່ຽວກັບບັນດາໝາກຜົນພົ້ນເດັ່ນກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ເນັ້ນໜັ້ກວ່າ ໝາກຜົນນີ້ມີການປະກອບສ່ວນຂອງປະຊາຊົນເມືອງບາດິ່ງ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍເວົ້າລວມ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍ່ຮຽກຮ້ອງນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ ຕ້ອງສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ນະຄອນທີ່ຜ່ານມາ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ປ່ຽນແປງໃໝ່ເນື້ອໃນ, ວິທີການເຄື່ອນໄຫວຂອງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ທຸກຂັ້ນຕາມການຊີ້ນຳຢ່າງລະອຽດທີ່ສຸດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນແນວໂຮມປະເທດຊາດພວມຈັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ແນວໂຮມທຸກຂັ້ນ, ເພື່ອມຸ່ງໄປເຖິງ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທົ່ວປະເທດ ພາຍຫຼັງ ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນ. ພະນັກງານແນວໂຮມ, ອົງການມະຫາຊົນ ຕ້ອງຮັກສາ “3 ໃກ້”, ໃກ້ປະຊາຊົນ - ໃກ້ຮາກຖານ - ໃກ້ດີຈີຕອນ; 5 ຕ້ອງ: ຕ້ອງຮັບຟັງ - ຕ້ອງໂອ້ລົມສົນທະນາ - ຕ້ອງເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີ - ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ - ຕ້ອງລາຍງານໝາກຜົນ; 4 ບໍ່: ບໍ່ເຮັດແບບຮູບການ - ບໍ່ຫຼີກລ້ຽງ - ບໍ່່ບ່າຍບ່ຽງ - ບໍ່ເຮັດຜິດໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ.

ຢູ່ວັນບຸນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ມອບຮູບປັ້ນປະທານໂຮ່ຈີມິນ ກັບເມືອງຢາມບ້ານເກີດໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນເມືອງບາດິ່ງ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍຈັດຕັ້ງວັນບຸນ ແລະ 10 ຄອບຄົວນະໂຍບາຍໃນບໍລິເວນເມືອງບາດິ່ງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກູ​ເວດ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກູ​ເວດ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ

ໃນການຢ້ຽມຢາມກູເວດຄັ້ງນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາ, ພົບປະກັບ ກະສັດ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ເຈົ້າຊາຍ ກູເວດ, ໄປຢ້ຽມຢາມບັນດາຮາກຖານດຳເນີນທຸລະກິດ, ເຮັດວຽກກັບບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດເສດຖະກິດໃຫຍ່ ຂອງກູເວດ ແລະ ມີບົດກ່າວປາໄສນະໂຍບາຍຢູ່ສະຖາບັນການຕ່າງປະເທດ ກູເວດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top