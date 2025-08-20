ຂ່າວສານ
ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ, ເປີດນຳໃຊ້ 250 ກິດຈະກຳ, ໂຄງການທີ່ມີຄວາມໝາຍຫັນປ່ຽນພື້ນຖານໂຄງລ່າງແຫ່ງຊາດ
250 ໂຄງການ, ກິດຈະກຳໃນບໍລິເວນ 34 ແຂວງ, ນະຄອນ ໄດ້ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ, ເປີດນຳໃຊ້ໃນໂອກາດນີ້ ລວມມູນຄ່າການລົງທຶນປະມານ 1.280.000 ຕື້ດົ່ງ (ປະມານ 50 ຕື້ USD), ຂຶ້ນກັບບັນດາຂົງເຂດ: ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ; ກິດຈະກຳພົນລະເຮືອນ - ຕົວເມືອງ; ກິດຈະກຳອຸດສາຫະກຳ; ພື້ນຖານເຕັກນິກ; ເຮືອນຢູ່ສັງຄົມ; ກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ; ວັດທະນະທຳ, ກິລາ; ການສຶກສາ; ການປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ. ໃນນັ້ນ, ມີ 8 ໂຄງການສຳຄັນລະດັບຊາດ. ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ບັນດາກິດຈະກຳກໍສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຕີບໃຫຍ່, ຄວາໝັ້ນໃຈ, ຄຸນນະທາດ, ບືນຕົວຂຶ້ນ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ເປັນເຈົ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ; ສ່ອງແສງຄວາມມານະພະຍາຍາມ, ຄວາມສາມັກຄີ, ເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວຂອງທັງລະບົບການເມືອງ, ບັນດາເຈົ້າກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ປະຊາຊົນໃນການແຂ່ງຂັນເຂົ້າຮ່ວມ, ປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳ, ໂຄງການ… ຢ່າງມີຊີວິດຊີວາ.
“ພວກເຮົາຕັ້ງຄວາມຫວັງວ່າແຕ່ລະກິດຈະກຳ, ໂຄງການໃນມື້ນີ້ ຈະສືບຕໍ່ແມ່ນບັນດາສ່ວນປະກອບທີ່ເສີມສ້າງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພາບພົດຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ “ເອກະລາດ - ເສລີພາບ - ສັນຕິພາບ - ເອກະພາບ - ເຊື່ອມໂຍງ - ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ - ຮຸ່ງເຮືອງ - ສີວິໄລ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ. ຫວັງວ່າ ພວກເຮົາຈະມີບັນດາກິດຈະກຳ, ສັນຍາລັກໃໝ່ຂອງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຕື່ມອີກທີ່ເພືື່ອນມິດໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ ເວົ້າເຖິງ ແລະ ປະທັບໃຈ, ມີຫຼາຍເຂດວັດທະນະທຳ - ສັງຄົມປະດິດຄິດສ້າງ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນຊົມໃຊ້ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ”.